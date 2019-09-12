В списке лучших мировых вузов — только один белорусский университет 12.09.2019, 7:44

Всего в рейтинг вошли более 1350 учреждений образования.

Белорусский государственный университет в списке лучших вузов мира по версии британского издания Times Higher Education занял позицию 1001+. Всего в рейтинг вошли более 1350 учреждений образования, сообщает tut.by.

Точная позиция определяется только для первых 200 учреждений, остальные распределены по группам. В этом году белорусский вуз оказался в списке «1001+», то есть ниже тысячи.

Times Higher Education включает в свой рейтинг БГУ с 2015 года. В 2017-м он занял место ниже 801 из тысячи, примерно такая же ситуация была годом ранее. В 2018 году белорусский вуз также оказался в списке «1001+».

Лидером рейтинга, как и в 2018 году, стал Оксфордский университет. В пятерку также вошли Калифорнийский технологический институт, Кембриджский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

В рейтинг также включены вузы стран-соседей. Россия там представлена 39 университетами, но только МГУ имени Ломоносова попал в топ-200 — он занял 189-ю строчку.

В Украине лучшие показтели у Национального университета «Львовская политехника» («800+»). Литва в категории «801+» представлена Вильнюсским университетом, Латвия — Латвийским университетом.

Польша попала в категорию «601+» — самые лучшие показатели среди польских вузов у Ягеллонского университета.

При составлении рейтинга оцениваются 13 показателей, которые учитывают уровень преподавания и исследовательской работы, обмен знаниями и международные перспективы.