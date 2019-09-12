Трамп перенес повышение тарифов на китайские товары 12.09.2019, 8:12

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Глава Белого дома назвал решение «жестом доброй воли».

Президент США Дональд Трамп cообщил в Twitter, что запланированное на 1 октября повышение тарифов на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов (227 млрд евро) будет перенесено на две недели - до 15 октября, передает dw.com.

Свое решение глава Белого дома назвал "жестом доброй воли". По заверению Трампа, оно принято в ответ на просьбу вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ - в связи с празднованием 1 октября 70-летия образования Китайской Народной Республики.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019

Американские пошлины будут повышены с нынешних с 25 до 30 процентов.

В ходе тарифной войны американская и китайская сторона обложили экспорт друг друга заградительными пошлинами. Между тем перед готовящимися переговорами двух стран министерство финансов КНР 11 сентября обнародовало список из 16 категорий американских товаров, на которых отныне не будут распространяться тарифные обложения Китая. В перечень, в частности, вошли смазочные масла, рыбопродукты, линейные ускорители для лучевой терапии и препараты против онкологических заболеваний.

Ожидается, что в октябре 2019 года представители Пекина и Вашингтона встретятся для переговоров относительно торгового конфликта между двумя странами, продолжающегося уже больше года.