«До $35 тысяч и не дальше 50 км от Минска»: как выглядят самые ходовые дома сезона 2 12.09.2019, 8:22

Иллюстрационное фото

За минувшее лето на рынке загородной недвижимости в Беларуси наметилось несколько тенденций.

Одна из них, по мнению эксперта, — спрос на дома в пределах 35 тысяч долларов и не дальше 50 километров от Минска. Причем наличие коммуникаций далеко не первый пунктик у покупателей. Главное для них, чтобы дом был современный, компактный и расположен в хорошем месте. Портал tut.by выбрал из риелторских баз дома, подходящие к этим параметрам. Фото и цены — в материале.

д. Крутая Гора

Дом расположен в деревне Крутая Гора (Смолевичский район, 41 км от МКАД). Его площадь — 90 квадратных метров, участка — 15 соток. Из коммуникаций есть электричество, вода (скважина) и переливная канализация. Какое в доме отопление, в объявлении не сказано. Дом строился по каркасной технологии, был дополнительно утеплен и подготовлен к подключению системы «умный дом».

Цена — 33,7 тысячи долларов в эквиваленте.

д. Дашки

Дом находится в деревне Дашки (Минский район, 40 км от МКАД). Объект был построен в 2017 году и уже введен в эксплуатацию. Площадь дома — 46 квадратных метров, участка — 13 соток плюс 20 в пожизненном владении.

Дом каркасный, под чистовую отделку. Вода — скважина 78 метров. В объявлении говорится, что есть утвержденный проект гаража на 2 авто и бани с террасой у пруда. Продается дом за 26,2 тысячи долларов в эквиваленте.

аг. Слобода

Дом расположен в коттеджной застройке агрогородка Слобода (43 км от МКАД), в нескольких километрах от города-спутника Смолевичи. Площадь коттеджа — 185 квадратных метров, участка — 15 соток. Объект готов на 70%, и к нему еще нужно подвести газ и воду, электричество есть.

Цена — 32 тысячи долларов в эквиваленте.

д. Красное

Дом расположен в деревне Красное (Молодечненский район, 49 км от МКАД). Площадь объекта — 80 квадратных метров, участка — 12 соток. Дом одноэтажный, с панорамным остеклением. В нем три жилые комнаты, прихожая, санузел и котельная. Высота потолков 2,6−3,6 метра. Про наличие коммуникаций в объявлении ничего не сказано.

Продается за 31 тысячу долларов в эквиваленте.

Отметим, что выбор полноценных домов по цене до 35 тысяч долларов ограничен. В качестве альтернативы некоторые рассматривают дома в дачных кооперативах в пригороде Минска. Здесь, конечно, есть свои нюансы. Например, живут ли люди в дачном поселке постоянно, есть ли источники водоснабжения, не зависящие от сезонности, а также есть ли поблизости необходимые соцобъекты. К тому же в дачном доме нельзя прописаться. Если нюансы не смущают, можно рассматривать и такой вариант. Тем более выбор современных домов в дачных поселках больше.

Например, вот такой вариант есть в садоводческом товариществе «Физик». Расположено оно в Минском районе, в 18 км от МКАД, относится к Папернянскому сельсовету.

Площадь дома — 69 квадратных метров, участка — 4 сотки. Все коммуникации заведены в дом, отопление на электричестве. Цена — 34,9 тысячи долларов в эквиваленте.