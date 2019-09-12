Белорусских строителей переводят на четырехдневку 1 12.09.2019, 8:31

Что происходит в МАПИДе?

Сокращение строительства жилья для очередников не могло не сказаться на «самочувствии» МАПИДа — флагмана индустриального домостроения в Минске. По словам генерального директора предприятия Николая Милошевского, в связи со слабой загрузкой заводы переведены на четырехдневку. Об этом он рассказал в интервью газете «На стройках Минска».

За последние 10—15 лет заводы МАПИДа прошли масштабную модернизацию, однако потребность города в крупнопанельном жилье сдерживается административным ресурсом. Из ранее утвержденного генплана исчезли новые «Каменные Горки» на севере Минска и в пригороде столицы, в результате чего МАПИДу осталось довольствоваться небольшими площадками, многие из которых достаются с обременениями в виде сноса частного сектора. Процесс осложняется тем, что снос влечет за собой массу административных процедур, а порой оборачивается и судебными тяжбами с жильцами.

«Из-за отсутствия площадок производство МАПИДа загружено только на 40%, в связи с чем заводы переведены на четырехдневку. Для летнего периода это нонсенс. Из 12 домов в монтаже находятся только шесть, в том числе три коммерческих. Хотя мощности позволяют строить 450 тыс. кв. м жилья в год», — охарактеризовал сложившуюся ситуацию Николай Милошевский.

Ситуация давно вынуждает МАПИД искать заказы за пределами столицы и Беларуси. Жилье из минских панелей давно строится в Калуге. Часть рабочих трудится на объектах в Вильнюсе. Пока белорусы работают там с местным железобетоном, однако руководство предприятия в перспективе планирует наладить поставку в Литву белорусских панелей. Ведутся переговоры о возможности строительства в Прибалтике коттеджей из белорусского железобетона.

Также МАПИД стремится закрепиться в регионах Беларуси. Сейчас предприятие ищет объемы в Минской, Витебской и Могилевской областях. В этом месяце планируют начать возведение экспериментального дома в Смолевичах для минских очередников. В начале следующего года в Смолевичах приступят к строительству первого дома на электрическом отоплении и подогреве воды. В перспективе там появится целый район, отапливаемый за счет электроэнергии.