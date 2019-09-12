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В штабах Навального по всей России проходят обыски

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  • 12.09.2019, 8:54
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В штабах Навального по всей России проходят обыски

К сотрудникам штабов Навального пришли более чем 25 городах РФ.

Полиция пришла с обыском к координаторам и сотрудникам штабов политика Алексея Навального в более чем 25 городах и по 70 адресам. Об этом сообщил соратник Навального Леонид Волков, пишет «Новая газета».

Речь идет об обысках в таких городах, как Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток.

«Везде с утра ломятся домой к координаторам штабов, везде по «делу об отмывании в ФБК» (заметим, у ФБК нет ни одного регионального филиала или офиса, штабы Навального — это другая структура). Везде главная цель — изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков», — уточнил Волков.

По данным главы обыски проходят минимум в 29 городов, в каждом несколько адресов, включая офисы и квартиры. «Речь не только о сотрудниках ФБК и штабов Навального, но и активистах Голоса», — пишет Чиков.

Обыск также прошел у родителей краснодарского журналиста Александра Савельева. «Искали миллионы и документацию по штабу Навального», — сообщил он.

На этой неделе обыски прошли в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми, а также у сотрудников и координаторов штабов. 7 сентября обыски прошли в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Сотрудники штаба заявили, что во время него им подбросили избирательные бюллетени. Двумя днями ранее обыски прошли в офисе ФБК и студии канала «Навальный.Live». Обыски по делу об отмывании также проходили в начале августа.

О возбуждении дела об отмывании ФБК миллиарда рублей Следственный комитет объявил во время несогласованной акции 3 августа. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в ФБК якобы поступила «крупная сумма денег» как в рублях, так и в иностранный валюте. Леонид Волков объяснял, что это были пожертвования ФБК и президентской кампании Навального.


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