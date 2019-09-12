Ученые выяснили, как привлекают удачу люди, которым везет во всем 6 12.09.2019, 9:13

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Свою удачу можно «натренировать».

Что только не придумывало человечество за тысячи лет своего существования, чтобы привлечь ее величество удачу. И даже наше технологичное поколение на всякий случай посылает кого-то к черту перед важным событием, стучит по дереву и плюет через левое плечо. А главное, что наука совсем не запрещает нам этим заниматься. Напротив, ученые хором утверждают: «Удачу привлекать можно и нужно».

AdMe.ru изучил несколько исследований об удаче и нашел научно доказанные способы ее привлечения.

1. Талисманы работают

Ученые из Германии провели несколько экспериментов и обнаружили, что следование суевериям действительно помогает человеку достичь успеха. Все дело в психологии, мистика здесь совершенно ни при чем.

Например, талисманы на удачу повышают уверенность участников в том, что предстоящая задача будет выполнена хорошо. А это заметно влияет на их эффективность. В одном из экспериментов ловкость и общий результат игры в гольф были заметно выше у тех гольфистов, у которых был свой «счастливый мяч», а студенты со «счастливыми ручками» справлялись с задачами лучше, чем их скептичные однокашники.

2. Упорным везет больше

Экономист Алан Кирман на дух не переносит суеверия и вместе со своей группой придумал эксперимент, доказывающий, что удача на самом деле не что иное, как результат проявленного упорства в достижении цели.

Исследователи создали модель небольшой парковки рядом со зданием, а участников попросили разделиться на тех, кто считает себя везучими, и тех, кто уверен в собственной невезучести. Счастливчики колесили по парковке несколько минут в поисках хорошего места, и им удавалось припарковаться ближе к зданию, в то время как неудачливые люди сразу занимали самое неудобное парковочное место.

Многочисленные истории успеха известных людей доказывают тезис Кирмана. Например, изобретатель пылесосов Dyson сконструировал свою новинку «циклон» без мешка для сбора пыли только с 5 127-й попытки, а писательница Джоан Роулинг получила 9 отказов от издательств, прежде чем был опубликован «Гарри Поттер». Они не опускали руки просто потому, что им якобы «не везло».

3. Интуиция — это всего лишь привычка нашего мозга

Интуиция, как утверждают ученые, не что иное, как привычный способ рассуждения, созданный эволюцией для того, чтобы мы могли быстро оценить опасность по ее неочевидным признакам и так же быстро отреагировать. Но, к сожалению, эта система не настолько хорошо отлажена, и зачастую она подает нам ложную тревогу.

Явление, когда человек доверяется лишь своей интуиции, отбросив законы логики, называют ошибкой игрока. Например, если мы два раза подкинем монетку и выпадет решка, то на третий мы будем уверены, что выпадет орел. А на самом деле шанс выкинуть орла в этой игре на любой попытке равен 50 %.

4. Вера в свою удачу повышает продуктивность

Психологи Луиза Дэй и Джон Молтби провели серию экспериментов над студентами-«везунчиками» и студентами-«неудачниками», во время которых отслеживали активность их мозга. Выяснилось, что вера в собственную удачу помогает использовать свои умственные возможности на полную.

Деятельность мозга «неудачников», напротив, выглядела заметно менее активной, они проявляли слабые организаторские способности и сложнее переключались между задачами при достижении целей.

Особенно хорошо раскрывает секреты удачи эксперимент с газетами, которые исследователь выдал студентам с просьбой посчитать в них иллюстрации. Любимцы фортуны сразу же замечали надпись «Не трудись, тут 45 фото», а «неудачники», смирившись со скучным заданием, просто продолжали монотонно считать картинки. Люди, которые зациклены на своей невезучести, не замечают подарков судьбы, разбросанных буквально у них под носом.

5. Свою удачу можно «натренировать»

Доказано, что вера в свое стабильное везение, а не мимолетную удачу от случая к случаю повышает мотивацию к решению более сложных задач и увеличивает шансы на успех. Получается, что чем больше нам везет, тем больше нам везет — как бы странно это ни звучало.

Мы можем перехитрить свой мозг и заставить его верить в стабильную удачу. Начинать лучше с простых задач, которые вы почти гарантированно выполните с успехом, а затем постепенно продвигаться к более сложным. Маленькие победы усилят веру в себя и приведут к настоящему успеху.

А что вам помогает привлечь фортуну?