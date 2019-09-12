Лондон озвучил сценарии при жестком «Брекзите» 1 12.09.2019, 9:25

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Правительство Великобритании опубликовало детали «Операции овсянка».

Правительство Великобритании было вынуждено по требованию депутатов британской Палаты общин обнародовать детали ранее засекреченного пятистраничного плана под кодовым названием "Operation Yellowhammer" ("Операция "Овсянка", речь идет о птице семейства овсянковых. - Ред.), содержащего сценарий действий и прогнозы на случай жесткого "Брекзита" 31 октября, сообщает dw.com.

Как следует из документа, в случае выхода из состава ЕС без сделки Великобритания автоматически приобретет статус "третьей страны", а отношения с Брюсселем получат характер "недружественных".

При этом транспортный коллапс, который образуется в местах пересечения Ла-Манша, может растянуться на срок до трех месяцев, а интенсивность транспортного потока сократиться на 40-60 процентов в день.

Это окажет воздействие на ввоз лекарств и медицинских препаратов в страну. Даже подготовившись, полностью избежать негативного эффекта будет невозможно из-за коротких сроков хранения ряда медикаментов.

Беспорядки и паника

Сбои возникнут в поставках свежей пищевой продукции, а также некоторых ветеринарных препаратов. Первое, как ожидается, приведет к подъему цен в супермаркетах и последующей панике среди населения.

Эксперты также прогнозируют проблемы с обменом данными между правоохранительными органами Великобритании и ЕС. "Значительное число" полицейских будут задействованы в подавлении протестов и общественного недовольства, указывается в документе.

Власти попробуют придерживаться политики "нет - новым проверкам" на границе с Ирландией "за исключением ограниченного числа особых случаев", однако в долгосрочной перспективе подобная модель себя не оправдает. При этом, как ожидается, в Северной Ирландии резко возрастут цены на электроэнергию.

Оппозиционные депутаты в парламенте также требовали обнародовать частную переписку, в том числе в WhatsApp и Facebook, принадлежащую ключевым помощникам премьера Бориса Джонсона и касающуюся приостановки деятельности парламента на пять недель. Эта просьба, однако, была отклонена властями как "неуместная".

До 31 октября

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Премьер-министр Борис Джонсон намерен прекратить членство Великобритании в ЕС к установленному сроку.

Ранее издание The Sunday Times уже публиковало выдержки из секретных правительственных документах под названием "Операция "Овсянка". Это кодовое название используется казначейством в Лондоне для межправительственного гражданского планирования на случай непредвиденных обстоятельств после жесткого "Брекзита".