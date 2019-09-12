«Лукашенко должен уйти»: в Витебске прошел первый пикет по сбору подписей 18 12.09.2019, 9:49

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Люди понимают, что большинство проблем связано именно с персоной диктатора.

В центре Витебска, возле торгового центра «Континент», 10 сентября состоялся первый пикет под бело-красно-белым флагом по сбору подписей. Подписи собирали за выдвижение в качестве «кандидатов в депутаты» сразу четырех витебчан. За два часа подписались несколько десятков человек, сообщает «Витебская весна».

Первым пунктом на плакате Владимира Кийко, который решил участвовать в «парламентской кампании», указано: «Лукашенко должен уйти!».

По словам Владимира, люди сильно устали от режима Лукашенко и понимают, что большинство проблем связано именно с этой персоной.

«Конечно, можно выступать за снижение пенсионного возраста, за отмену декрета о «тунеядцах», поднимать другие проблемы, которые волнуют людей. Но надо понимать, что, пока действующий правитель находится у власти, решить их будет почти невозможно», - говорит потенциальный «кандидат в депутаты».

Серьезных инцидентов во время пикета не произошло, но три человека в штатском вели видеозапись на камеру. Подходил также человек, который попросил показать Кийко паспорт и удостоверение членов инициативной группы. Сборщики подписей полагают, что это подходил сотрудник КГБ. Был очень вежлив и корректен. Сказал, что хочет поставить подпись, но, проверив документы, передумал и ушел.

Подходил также руководитель ТЦ «Континент». Представляясь Валентином Кульковым, он поинтересовался, санкционирован ли пикет, и заявил, что сборщики подписей находятся на частной территории, которая относится к торговому комплексу. Попросил отойти подальше от здания.

«Ничего против вас не имею, но не хочу, чтобы завтра мне позвонили из КГБ и спросили, почему я допустил, чтобы здесь находился ваш флаг», - объяснял Кульков. Получив вежливый отказ, тоже ушел.

«Там о Лукашенко плохо написано …»

Подписи на пикете собирались за еще трех возможных «кандидатов» - Владимира Мацкевича, Олега Павлова и Светлану Германенко.

Люди реагировали по-разному. Кто-то отдавал свою подпись легко и без страха, а кто-то говорил, что согласен с позицией кандидата, но подпись не поставит, так как боится, что уволят с работы. Некоторые просили их не фотографировать и не снимать на видео. Один молодой парень объяснил, что ставит свою подпись, потому что не хочет «чтобы Беларусь вошла в состав России». Многие из витебчан наблюдали за пикетом издалека.

«Что тут сказать - люди напуганы. Я сегодня пошел в копицентр, чтобы напечатать плакат, сбросил им файл - все хорошо, попросили прийти через полчаса. Прихожу через 30 минут, а они мне: нет, напечатать не можем, потому что там о Лукашенко плохо написано ... Сделал плакат в другом месте, но - черно-белый», - рассказал Владимир Кийко.

Для регистрации в качестве кандидата нужно собрать как минимум 1000 подписей. На это дается почти месяц. По словам Кийко, чья инициативная группа состоит из 39 человек, пикеты по сбору подписей будут проводиться ежедневно в разных частях города. Подписи планируют собирать и путем обхода квартир витебчан.