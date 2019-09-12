Протесты в Улан-Удэ: русские против бурят? 3 Иван Преображенский

12.09.2019, 9:59

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Фото: ТАСС

Почему полыхнуло именно в этом регионе РФ.

В столице Бурятии Улан-Удэ стихийные протесты. После единого дня голосования, прошедшего 8 сентября, на центральной площади митинговали недовольные как итогами выборов депутатов горсовета и мэра города (по их мнению, итоги были сфальсифицированы), так и административным арестом двух сторонников якутского шамана Александра Габышева, идущего в Кремль "избавлять Россию от Путина". Как и в Москве, власти не отступили и применили в отношении протестующих силу.

Улан-удинская аномалия

Почему в этом году после выборов полыхнуло именно в Бурятии? Совпало сразу несколько факторов, иногда совершенно невероятных. Первая группа понятна - низкий уровень жизни населения, отсутствие социальных перспектив и так далее. В общем, традиционные причины для роста протестных настроений.

Вторая, скорее всего, - массовый заезд в республику "варягов" вместе с избранным в 2017 году главой Бурятии московским чиновником Алексеем Цыденовым, которого с этим субъектом федерации связывает разве что графа "национальность отца" в анкете. Эта стратегия Кремля последних лет - везде рассаживать "варягов" - раздражает местные элиты во многих регионах.

Третья причина в наличии достаточно влиятельной оппозиции, которая мало где в России сейчас осталась. Ее неформальным лидером стал уважаемый в республике человек, бывший работник правоохранительных органов Вячеслав Махраев. В Иркутской области сейчас губернатором коммунист Левченко, и он отправил в Совет Федерации своего товарища по партии. А тот, пользуясь своим статусом, который не позволяет его сразу отправить за решетку в родной Бурятии, попытался распространить на Улан-Удэ пространство относительного политического плюрализма.

Формально не получилось. По официальным данным, выборы он проиграл. Однако Махраев и его сторонники считают, что на самом деле в столице Бурятии должен пройти второй тур. Победитель выборов Игорь Шутенков набрал немногим более 52%. И смог это сделать, как утверждает оппозиция, при помощи административного ресурса и КОИБов (машин для мгновенной обработки бюллетеней).

На участках, где они были установлены в Железнодорожном районе Улан-Удэ, результаты Шутенкова превышают 60% и позволяют победить уже в первом туре. Подобно тому, как провластный кандидат побеждал в 2018 году на скандальных выборах в Приморском крае, где "Голос" даже доказал фальсификации. Это четвертый, но не последний фактор всплеска протеста.

Есть и пятый. Недавно через Улан-Удэ проходил якутский шаман Александр Габышев, идущий в Москву "изгонять Путина". Но это уже скорее из области мистики.

Русские против бурятов?

Некоторые комментаторы этому протесту пытаются придать и национальный характер, заостряя внимание на том, что формальный победитель выборов - русский, тогда как его главный оппонент сенатор Мархаев - бурят. Казалось бы, все это напоминает поздний СССР. Резкий рост национального самосознания, антикоммунизм (а сейчас протесты против "Единой России") под руку с национализмом.

Однако не стоит обманываться иллюзорными аналогиями. Мархаев - член Совета Федерации, на площади в Улан-Удэ он разговаривает с протестующими по-русски. Он также член КПРФ и объясняет собравшимся, что является реальной оппозицией действующей власти. Ни слова про национальный фактор.

Аналогию логичнее проводить с новыми послевыборными обысками в штабах Алексея Навального в регионах (кстати, и в Улан-Удэ полиция задержала как раз главу его местного штаба Петра Дондукова) или даже с протестами в Москве, которые власти постарались подавить при помощи насилия и фальсификации уголовных дел. Тут, кстати, я бы отметил, что именно Махраев, этот (в прошлом) создатель бурятского ОМОНа, был единственным членом Совета Федерации и одним из немногих людей во власти, кто однозначно осудил действия репрессивных органов в Москве.

По московским лекалам

Национальный фактор если кто и пытается использовать - так это бурятские власти. Им удобно в глазах начальства и остальной России представить протесты в Улан-Удэ бунтом "озверелых националистов". Тогда можно не обсуждать по существу претензии по возможным фальсификациям на выборах мэра и победу провластного кандидата уже в первом туре.

И можно, как власти и поступили, прислать на площадь для разгона митинга не только ОМОН, но и неизвестных людей в штатском на машинах без номеров, зато вооруженных топориком, чтобы бить стекла на машинах оппозиционеров. Потому что вовсе не протестующие, а власти надевают маски и следуют московским криминальным образцам, что и делает региональные протесты похожими на московские, какие бы причины их не породили.

Иван Преображенский, Немецкая волна