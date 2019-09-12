Как обжаловать решение суда, если госпошлина - 50 рублей, а пособие по безработице - 12 рублей? 3 12.09.2019, 10:17

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Активистка независимого профсоюза РЭП оказалась в юридическом тупике.

Суд Первомайского района Минска оштрафовал члена профсоюза РЭП Галину Логацкую на 250 рублей якобы за нанесение легких телесных повреждений соседке, пишет praca-by.info. Женщина утверждает, что невиновна, обжаловала решение суда, но… не смогла заплатить госпошлину в размере 50 рублей. Верховный суд, который прежде освобождал Логацкую от уплаты госпошлины, в этот раз отказал.

Оплатить госпошлину женщина не может, потому что — безработная, она получает пособие по безработице… 12 рублей в месяц.

— Я обжаловала постановление об административном правонарушении, которое я не совершала. Меня привлекли по статье 9.1 якобы за нанесение легких телесных повреждений. Хотя есть видео, есть женщина-свидетель, подтвердившая, что я даже не дотронулась до истицы. Дело было так. Я везла костыли отцу, которому 93 года, встретила соседку, которая задолжала мне деньги, попросила вернуть. Она бросилась на меня и поцарапала шею, я на нее подала в суд. Узнав про иск, она обратилась со встречным иском: в итоге и ее привлекли к административной ответственности, и меня. Суд Первомайского района Минска меня оштрафовал на 250 рублей за нанесение легких телесных повреждений.

Галина Логацкая подала апелляционную жалобу в Минский городской суд. И одновременно обратилась в Верховный суд с просьбой освободить от уплаты госпошлины в связи с тяжелым материальным положением.

— Несколько лет я уже зарегистрирована как безработная, пособие у меня составляет 25 рублей в месяц, а сейчас и вообще — 12 рублей, а госпошлина — 50 рублей. Я часто сужусь, раньше меня суд освобождал от уплаты госпошлины. Но сейчас суд отказал в освобождении меня от госпошлины, потому что из представленных документов “не представляется возможным, что у Логацкой Г.И. есть препятствия к уплате госпошлины при подаче жалобы”. Юридический тупик: платить нечем, а решение суда считаю незаконным и необоснованным, потому что у меня на руках есть доказательства моей невиновности, — подчеркнула Галина Логацкая.

— Галина Логацкая уже обжаловала решение суда в Верховном суде. Раз Верховный суд отказал, значит, советуем ей обращаться в прокуратуру как в надзорный орган — при обращении в прокуратуру не нужно платить госпошлину, - отметил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.