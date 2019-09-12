Монолог отца убитого в Столбцах школьника: За что ты убил моего сына? 10 12.09.2019, 10:31

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Фото: «Наша Ніва»

Cергей Романов в суде обратился к убийце своего сына.

Самое громкое дело года в Беларуси — убийство учительницы Марины Пархимович и ученика Саши Романова, которое произошло 11 февраля в Столбцах.

Убийца, школьник Вадим М., приговорен к 13 годам колонии. Суд сделали закрытым, общество не услышало и не узнало, чем руководствовался преступник.

Сергей Романов, отец убитого Саши, ходил на заседания, чтобы понять, почему произошла трагедия. «За что ты убил моего сына?» — этот вопрос он задал Вадиму М., но так и не получил ответа.

Cайт nn.by публикует большой монолог. Те же слова Сергей Романов говорил в суде, глядя в глаза убийцы своего сына.

«У меня была счастливая семья, был прекрасный сын…

Мы с женой всегда старались правильно воспитывать своих детей. Всегда прислушивались к их мнению. Никогда не принимали чью-то сторону, не разобравшись. С детьми нельзя обращаться по методу «я начальник, ты дурак». Детей нельзя бить и оскорблять.

Дети, особенно в подростковом возрасте, считают себя личностью. Да это уже личности.

Если с ними не вести себя так, то сначала они перестают откровенно разговаривать с вами, потом игнорируют ваши советы. А потом и вовсе перестают уважать вас. С детьми нужно разговаривать на равных и не повышая голос. Может, поэтому у меня с сыном были доверительные отношения. Мы могли разговаривать с ним на любые темы. Он очень любил читать книги и, как я понимаю, читал правильные книги. Сначала я его учил тому, что сам знал. А потом он учил меня тому, что прочитал в своих книгах и узнал в школе. Я с удовольствием слушал его, а он, чувствуя это, с еще большим удовольствием рассказывал. Вот так мы жили счастливой семьей, строили планы.

И ничто не предвещало беды. А дальше вы все знаете, что произошло. Его больше нет. Его убил тот, кто говорил, что скучно жил, на 30%…

Мой сын хотел жить… И учиться, поступить в университет, как все дети в его классе. Мой сын умер у меня на руках, я успел приехать до того, как остановилось его сердце. И все вышли и остались мы вдвоем: я и мой ребенок. Здесь, в зале суда, я пережил это еще двадцать раз.

Здесь же сидел тот, кто это сделал. Он живо разглядывал своих бывших одноклассников, которых, по его же словам, тоже хотел убить. Иногда зевал, иногда даже улыбался. В ответ ему улыбалась его мать, всем своим видом стараясь показать, как она любит своего отпрыска. Такова природа. Слепая материнская любовь, которая иногда калечит.

А должна быть и женская мудрость, но ведь нет. Мы по карманам не лазим и портфели не проверяем,у нас так не принято, не зная людей, оценивать их по «походке, по черному шарфику, натянутому на лицо, по высоко задранному носу».

Цинизм? Вот и ее отпрыска, говорят, бесила походка моего сына. Как говорят яблоко от яблони. Тут еще много можно говорить и о том, что если к 30% оценки своей жизни добавить еще 40% из бутылки, то жизнь играет другими красками. Да и учителя с родителями не замечают, и можно и дальше так продолжать. А если и это перестает приносить удовольствие, то можно и ножик купить. Тем более, что в Столбцах его могут продать любому малолетке.

В одном портфеле: нож, петарды, молоток, сигареты, а иногда и водка… У другом: книга, яблоко и две бутылки с водой. В чем причина такого различия? Бедная и богатая семья, как пишут журналисты? Что за бред? Миллионы бедных семей воспитывают прекрасных детей.

Причина в одном! Причина в низкой морали семей, бесконтрольности детей и безразличии в школе. Даже сейчас многих волнует, почему я не потребовал компенсации. Что-то здесь нечисто, мол. Я не могу оценить жизнь своего ребенка никакими деньгами. А людей только деньги интересуют.

И вот в таком обществе мы живем, в такие школы и коллективы ходят наши дети. Государству жалко денег на охрану детей. Да и на зарплату учителей, раз там практически отсутствуют мужчины педагоги.

Я ловлю себя на мысли, что в конце процесса у меня еще больше вопросов. И еще меньше ответов.

Почему? Почему мой сын никогда не закончит школу, не поступит в университет, не устроится на работу, не встретит девушку, не создаст семью? Никогда не увидит своих детей, а я не увижу своих внуков?

За что ты убил моего сына? Чем он тебя раздражал? Тем, что отличался от других и ходил с высоко поднятой головой? Ты не отвечаешь, потому что ты трусишка и тебе стало себя жалко. Меня не устроят ответы «я не помню», «я не хотел» и «я не знаю, почему так получилось».

Я никогда не смогу тебя простить.

Ни тебя, ни твоих родителей.

И ты ответишь ответишь за все…»