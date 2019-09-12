Жительница деревни под Слуцком три дня ждала врача, страдая от боли 1 12.09.2019, 10:55

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Про нее просто забыли.

50-летняя Жанна Окенчиц, жительница отдалённой деревни Круглое под Слуцком, обратилась в «Кур'ер» за помощью: женщина с острыми болями четыре дня не могла дозвониться до сельской больницы, а потом ещё три дня ждала помощи врача. Как оказалось, про неё просто забыли.

Как развивались события

Вот что рассказала Жанна: «В четверг, 5 сентября, у меня появилась острая боль в левой стороне под рёбрами. Я позвонила в Омговичскую больницу по телефонам, по которым всегда связывалась. Но ответа не было. Я вколола себе обезболивающее. На следующий день снова сделала звонок, не получила ответа и вколола ещё обезболивающее. Все выходные прошли в таком режиме.

В понедельник, 9 сентября, не выдержав, позвонила в скорую помощь около 8.15. Мне ответили, что, возможно, больница работает с 9 часов. Предложили дозвониться сначала туда, а если попытки будут безуспешными, то тогда вызывать бригаду. Я подождала до 11 часов. В итоге ко мне приехала бригада скорой помощи. К ним вопросов нет: приехали быстро. Сделали кардиограмму, исключив проблемы с сердцем. Затем врач провёл осмотр и диагностировал, что эта боль у меня связана с проблемами позвоночника. Определив, что экстренной помощи или госпитализации не требуется, мне вкололи обезболивающее и уехали, предупредив, что всю информацию передадут в больницу по месту обслуживания и лечение мне уже назначит врач.

Во вторник я перезвонила в скорую, чтобы уточнить, передали ли информацию. Ответ — да. Тогда я спросила, почему врач не едет. На что мне ответили, что, возможно, врач ведёт приём и будет позже.

Около 16 часов я поняла, что врач ко мне не приедет. Позвонила в регистратуру Слуцкой ЦРБ. Изложив свою проблему, слышу в ответ, что они бессильны и не могут помочь. Продиктовали те же номера Омговичской больницы (которые, как оказалось, уже не действуют) и положили трубку.

Второй мой звонок в скорую в этот же день был уже криком о помощи. За шесть дней я переколола всё подряд, что у меня было дома. Лишь бы снять боль.

От незнания, что колю, у меня началось расстройство желудка. Я извинилась, что надоедаю со звонками, и попросила посоветовать, что лучше уколоть из двух оставшихся препаратов. Девушка проконсультировала меня и сказала, что если надо, то отправит бригаду скорой. Но мне же не укол нужен, а назначение лечения врача!

Последний мой звонок в скорую был около 17 часов. Я пыталась выяснить, где же всё-таки врач. Тогда мне продиктовали совсем новые номера Омговичской больницы. Я ответила, что если и сейчас до них не получится дозвониться, то врача я себе уже вызову через Министерство здравоохранения.

Я обращаюсь за медицинской помощью крайне редко, когда уже совсем катастрофа. Раньше всё было хорошо: телефоны в Омговичскую больницу работали, врач приезжал по вызову на дом. Что сейчас происходит, для меня загадка.

Добраться самостоятельно до больницы я не могу. До автобуса пешком идти четыре километра. Когда приезжала бригада медиков, они помогали мне встать с кровати, потому что сама не могу. Как мне дойти до автобуса? Машину я не вожу. В деревне, помимо меня, живут ещё двое пенсионеров.

А если бы я была работником госпредприятия? Мне элементарно нужно было бы освобождение от работы. Или меня уволили бы за прогулы, только по чьей вине?"

Алгоритм действий скорой помощи

Владимир Синьков, заведующий станцией скорой помощи, подтвердил, что 9 сентября бригада медиков выезжала на вызов в деревню Круглое.

«У женщины были острые боли в спине. Ей вкололи обезболивающее. Если пациенту не требуется госпитализация, после выполнения вызова бригада скорой помощи передаёт так называемый „актив“ в учреждения здравоохранения по месту жительства. Участковый врач должен был выехать к данному больному на дом. Вся информация была передана 10 сентября медработнику ФАПа», — ответил он.

Где потерялась информация

Игорь Алисерович, фельдшер Омговичской врачебной амбулатории, ответил, что к ним никакой информации о данном вызове не поступало. Специалист отметил, что записал её данные и съездят с врачом на вызов, назначив необходимое лечение.

— Одной из проблем стало то, что женщина не знала обновлённые телефоны вашей больницы. Как вы оповещали жителей деревень?

— Предупреждали пациентов, которые приходили на приём или к которым выезжали на дом.

— А как же другие пациенты, которые в это время не обслуживались? Как до них доносили информацию?

— А я, что ли, радио? Как я должен доносить эту информацию? И почему я должен в амбулатории этим заниматься? Сказали одним пациентам, они — другим. Так всех и оповестили.

— То есть как сарафанное радио в 21 веке?

— Да, так.

Кто виноват

Спустя пару часов после звонка журналистов к женщине приехали врач и фельдшер.

«У меня уже полуобморочное состояние. Ещё и давление поднялось высокое. Врач назначил кучу анализов. Выписал обезболивающее и лекарства от давления», — сказала Жанна Окенчиц.

Александр Млынчик, который сейчас ведёт приём в Омговичской врачебной амбулатории, прокомментировал ситуацию:

— Я только сегодня узнал об этом. Как только получил информацию, сразу выехал на приём к больной и сделал всё как положено. У женщины радикулопатия. Ничего серьёзного нет. Назначили ей лечение, помощь оказали. Не переживайте, — сказал он.

— Как так вышло, что информация скорой до вас не дошла? Чьё упущение?

— Да, действительно медики скорой помощи передали «актив» на ФАП. Но девочки забегались и забыли её передать. С медработником ФАПа уже провели беседу. Завтра её объяснительная будет на столе главврача Слуцкой ЦРБ. Им будут приняты соответственные меры.

Оперативного комментария от главврача Слуцкой ЦРБ получить не удалось.