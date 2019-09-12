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Слова Трампа о смягчении санкций против Ирана обрушили цены на нефть

  • 12.09.2019, 11:20
Слова Трампа о смягчении санкций против Ирана обрушили цены на нефть

Фьючерсы на Brent спикировали на 2,6% за несколько минут.

Цены на нефть обвалились на вечерних торгах в среду на сообщениях о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана.

Фьючерсы на Brent спикировали на 2,6% за несколько минут, сдав крупицы роста, который рынок показывал в первой половине дня, пишет finanz.ru.

Скоростной спуск - с отметки 62,32 доллара за баррель до 60,64 доллара на 18.47 - отправил рынок на минимумы с начала недели.

Контракты на WTI в Нью-Йорке за тот же период рухнули на 1,43 доллара, или 2,5% - до 55,77 доллара за бочку.

Как сообщили Bloomberg источники в Белом доме, политика в отношении Ирана стала причиной увольнения советника по национальной безопасности Джона Болтона, о которой стало известно накануне.

Трамп, по данным Bloomberg, высказывался за смягчение санкций против Исламской республики, чтобы согласовать встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, в ходе которой рассчитывал заключить сделку по ядерной и ракетной программе.

Идею поддержал глава Минфина Стивен Мнучин, которые считает смягчение санкций способом возобновить переговоры, говорят источники агентства. Переговоры могут состояться в конце сентября на Генассамблее ООН. Другой вариант - участие Рухани в двустонней встрече Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Против Ирана с апреля действует американское нефтяное эмбарго. В результате добыча иранской нефти рухнула на 40%: если в прошлом году Тегеран производил в среднем 3,5 млн баррелей в день, то на август-2019 - лишь 2,194 млн баррелей (данные ОПЕК).

Экспорт иранской нефти рухнул практически до нуля: по подсчетам Reuters, основанным на данных по танкерным перевозкам, в июле Тегеран смог продать лишь 100 тысяч баррелей в сутки. Иранская нефть складируется в танкерах, превращенных в плавучие хранилища, стоящие на рейде в Персидском заливе в ожидании покупателей.


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