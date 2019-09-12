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Депутаты от «Слуги народа» отдадут зарплаты на благотворительность за «кнопкодавство»

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  • 12.09.2019, 11:39
Депутаты от «Слуги народа» отдадут зарплаты на благотворительность за «кнопкодавство»
Фото: Getty Images

Украинские депутаты извинились за неперсональное голосование.

Депутаты от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук на заседании Верховной Рады Украины публично извинились за неперсональное голосование, сообщает "Новое время".

В частности, Литвиненко заявил, что в его действиях "не было никакого злого умысла" и для него "было важно, чтобы законопроект был проголосован".

Кроме того, нардепы пообещали отдать месячную зарплату на благотворительные цели и заявили о недопустимости "кнопкодавства" в будущем.

Ранее, общественное движение Чесно заявило, что первым «кнопкодавом» в Верховной Раде девятого созыва был нардеп от президентской партии Слуга народа Сергей Литвиненко.


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