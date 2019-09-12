Видеофакт: В США состоялся фестиваль собак-серфингистов 12.09.2019, 11:48

Фото: Film Magic

На четырнадцатом ежегодном фестивале серфингисты выступили вместе со своими домашними питомцами.

В США прошел ежегодный фестиваль серфингистов, на котором люди выступают со своими собаками, передает korrespondent.net.

Это уже четырнадцатый фестиваль для "собак-серфингистов". Животных одевают в гидрокостюмы и они занимают свое место на доске. В 2019 году в соревнованиях приняли участие 70 серфингистов.

Собаки выходят в воду на короткие заплывы, а после "позируют" перед камерами. Чемпионом 2019 года стал питбуль-спаситель Фейт.

Также в рамках фестиваля провели конкурс костюмов среди собак. "Приз зрительских симпатий" достался питомцу в костюме акулы.

Сообщается, что все собранные организаторами мероприятия деньги, пойдут на поддержку бездомных животных.