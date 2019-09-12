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Белорус Алексей Талай поставил новый мировой рекорд в плавании

  • 12.09.2019, 11:53
Белорус Алексей Талай поставил новый мировой рекорд в плавании
Алексей Талай
Архивное фото tut.by

Белорусскому паралимпийцу не было в равных в заплыве на дистанции 50 метров брассом.

Алексей Талай поставил мировой рекорд на дебютном для себя чемпионате мира в плавании среди паралимпийцев в Лондоне. Белорусу не было в равных в заплыве на дистанции 50 метров брассом, сообщает «Радыё Свабода».

«Трудно в это поверить, но уже факт, - не скрывает эмоций Алексей. - В спорте имеют место непредсказуемые ситуации, сбои и неожиданные известия - впрочем, как и в любой другой системе. Я и сам с этим уже сталкивался. К счастью, в системе Международного паралимпийского комитета есть информация об этом. Так что можно порадоваться: я владелец нового мирового рекорда».

Алексею Талаю 36 лет, он родом из Орши. Мужчина не имеет рук и ног - еще подростком подорвался на мине времен войны. Трагедия не помешало ему заниматься предпринимательством, он успешный мотивационный спикер, со своими выступлениями посетил многие страны Европы, Северной Америки, Азии.

Семьянин и отец четверых детей, основатель Фонда помощи детям. Мастер спорта, многократный рекордсмен мира и Европы, член национальной паралимпийской сборной Беларуси в плавании.


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