Битва за Дальний Восток: выселят ли китайцы русских? 6 12.09.2019, 11:57

1,376

Иллюстрационное фото Reuters

Ни по экономическому потенциалу, ни тем более по населению тягаться с Китаем Россия не может.

Пока лидеры дальневосточных держав обсуждали на Восточном экономическом форуме глобальные экономические проекты, местное население гораздо больше интересовала судьба самого российского Дальнего Востока, пишет gazeta.ru.

На фоне стремительного падения численности населения гигантского по территории, но малонаселенного российского региона, в народе крепнет миф о неизбежности «китайского нашествия». Есть ли способы противостоять этому?

Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Aйсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников «придурками». А также двумя щедрыми финансовыми инициативами, смысл которых — хоть как-то завлечь молодых россиян перспективами переселиться на стремительно пустеющий Дальний Восток или не уезжать с него.

Первая такая инициатива – ее Владимир Путин озвучил на полях форума во Владивостоке — давать молодым семьям в регионе ультра-льготную ипотеку под 2%.

Сейчас даже самые льготные варианты ипотечных кредитов в России даются под процент втрое выше. Такая программа льготной ипотеки для молодых семей Дальнего Востока будет запущена до конца 2019 года и пока предположительный срок ее действия — пять лет.

Кроме того, выплаты переезжающим на село в дальневосточные регионы учителям и медикам повысят в два раза. Именно недоступность медицинской помощи и образования полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал главными проблемами, которые возмущают местное население.

Еще одной финансовой сенсацией стала договоренность о том, что Индия даст кредит России на развитие Дальнего Востока. Впрочем, это радость со слезами на глазах. До сих пор Индия казалась нам страной существенно беднее России и это Россия долгие годы активно кредитовала Индию. Теперь времена меняются. К слову, кредит Индии на российский Дальний Восток вообще станет первым в истории индийским кредитом иностранному государству.

Между тем ползучая китайская экспансия на российский Дальний Восток идет, причем иногда кажется, что местным дальневосточным властям даже выгодно поддерживать и преувеличивать эту угрозу. Чтобы традиционно сильные протестные настроения в регионе выплескивались на китайцев, а не на местные власти.

Антикитайские настроения на российском Дальнем Востоке действительно достаточно сильны.

И они будут тем сильнее, чем больше будет разница в уровне жизни приграничных территорий Китая и России — жители той же Амурской области имеют прекрасные возможности лично сравнить динамику развития своих регионов и приграничных китайских.

О том, как работает «китайская угроза» можно судить хотя бы по скандальной истории четырехлетней давности, когда появилась информация, что власти Забайкальского края готовы передать китайской инвестиционной компании в аренду на полвека 200 тысяч гектаров местной пахотной земли. Тогда начались массовые протесты местного населения, которые во многом привели к скорой отставке тогдашнего губернатора Забайкальского края Константина Ильковского. Правда ко времени, когда эта идея была озвучена местными властями, в Забайкалье китайцы уже получили в аренду 40 тыс. квадратных километров земель – или, для сравнения, полтора Крыма.

По некоторым прогнозам население Дальнего Востока России к 2050 году может составить менее 4 миллионов человек. Регион занимает 41,1% территории нашей страны, но в нем проживает всего 5,6% населения, порядка 8 миллионов человек. И оно постоянно уменьшается. При этом, например, на противоположном берегу Амура, который создает естественную границу между Россией и Китаем, китайцы построили динамично развивающийся город Хэйхэ. Его население — 1,75 млн человек. Этот крошечный по китайским меркам городок в России уступает по населению только Москве и Петербургу. А жители темных, плохо освещенных поселков с российской стороны каждый вечер могут наблюдать светящиеся огни современного динамично живущего города на китайском берегу Амура.

Ни по экономическому потенциалу, ни тем более по населению тягаться с Китаем Россия не может.

Значит, чтобы сохранить контроль над российским Дальним Востоком, остается уповать на военную мощь и на рост местного населения за счет переселенцев-мигрантов из других стран или из остальной России.

С последним пока не получается. Программа переселения соотечественников из стран СНГ в том числе на Дальний Восток с треском провалилась — люди если и готовы были переселяться в Россию, то лучше в Центральную, пусть даже в провинциальную глушь, но не на Дальний Восток.

Федеральные власти пытаются остановить отток населения активными финансовыми вливаниями. По данным Минфина, из госбюджета на 2019 год и период до 2020-2022 гг. на развитие Дальневосточного федерального округа планируется выделить 123 млрд руб. Из них 45,3 млрд — в этом году. Значительная часть этих средств так или иначе связана с реализацией программы по возрождению Дальнего Востока, превращению этого региона в территорию опережающего развития и слома тренда на отток населения с «окраины империи» на «большую землю».

При этом про создание на Дальнем Востоке территорий опережающего развития, о субсидировании авиаперевозок в центральную Россию на высшем государственном уровне говорят по меньшей мере лет 15. Но тренд не меняется: люди не хотят оставаться на Дальнем Востоке и стараются уехать при первой возможности. По доле ветхого жилого фонда дальневосточные территории уверенно входят в список лидеров.

Не помогают пока и точечные экономические льготы. С 1июня 2016 года в России действует закон «О дальневосточном гектаре». Сначала этот самый дальневосточный гектар выдавали только местным жителям при небольшом размере «подъемных» на переезд и обустройство на месте. Никто переселяться не захотел и программу сделали максимально либеральной. Ввели субсидии и льготных кредитов на открытие бизнеса, на закупку стройматериалов для строительства жилья. Позволили переселяться жителям всей России. Однако все равно программа практически не работает, хотя прошло уже три года и можно делать выводы о ее эффективности. Сейчас для свободной раздачи на Дальнем Востоке нарезано более 188 млн гектаров земель. Но с начала действия программы ей воспользовались менее 70 тысяч граждан РФ. Это даже не капля в море.

На развитие Дальнего Востока, кроме денег и льгот, брошен гигантский бюрократический ресурс. Действуют отдельное федеральное министерство по развитию Дальнего Востока, Корпорация по развитию Дальнего Востока. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — единственный из полпредов, кто имеет еще и статус вице-премьера. Он кстати после заседания Госсовета при президенте во Владивостоке 5 сентября пообещал, что скоро будет представлена новая Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035-го. Но пока, по большому счету, не помогает ничего.

Финансовые и человеческие ресурсы для ползучей колонизации российского Дальнего Востока у Китая есть.

При этом едва ли Китай захочет как-то обострять отношения с Россией и скорее предпочтет действовать в своем излюбленном стиле мягкой силы — договариваясь об аренде дальневосточной земли с местными властями, создавая СП, которые постепенно будут брать под контроль местные ресурсы.

Один из возможных способов противостояния этому «китайскому нашествию» — привлечение на Дальний Восток других иностранных инвесторов. Тут трудно переоценить значение развития экономических связей с Индией и Японией, двумя странами, стратегически способными составить конкуренцию Китаю в борьбе за развитие российского Дальнего Востока.

Пока России достаточно успешно отстаивает свои интересы на далеком Ближнем Востоке, в Сирии, ее собственный Дальний Восток оказывается если не под ударом, то под очевидной угрозой освоения и заселения жителями других государств. Поэтому Восточный экономический форум — не только и не столько «про экономику», сколько про национальную безопасность. В самом прямом смысле слова.