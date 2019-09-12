Блогер «Сталингулаг» о «Тесла» для Лукашенко: Когда вы понтуетесь — делайте это тонко 3 12.09.2019, 12:07

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Cамый популярный антипутинский блогер прошелcя по проколу диктатора.

На своем YouTube-канале самый популярный антипутинский блогер из России Александр Горбунов, известный как «Сталингулаг», прокомментировал историю с Лукашенко и якобы подаренным Илоном Маском «Тесла».

«Когда вы понтуетесь — нужно делать это тонко и красиво. И уж точно не брать пример с Александра Григорьевича Лукашенко. Недавно он был в какой-то школе, где в окружении молодых людей решил невзначай похвастаться, что у него есть автомобиль «Тесла». И не просто есть, а его ему лично подарил Илон Маск.

Илон Маск тут же написла в Twitter, что ничего никому не дарил, тем более — Лукашенко. Так что друзья мои, если вы решили вые..ться — делайте это тонко».

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