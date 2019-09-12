Активисты задали «Тапасу» неудобные вопросы о ресторане у «Лебяжьего» 12.09.2019, 12:43

Фото: greenbelarus.info

Что им ответили и как ресторан влияет на окружающую среду?

Сегодня в администрации Центрального района Минска прошли общественные слушания по вопросу воздействия на окружающую среду ресторана, который возле заказника «Лебяжий» строит группа компаний «Тапас», связанная с бизнесменом Павлом Белым. У активистов был важный вопрос: как можно обсуждать воздействие на природу почти построенного объекта? Ведь по закону такие слушания проходят до начала работ. Что им на это ответили и какое ресторан оказывает воздействие на окружающую среду — в материале tut.by.

Что это за история с рестораном?

Группа компаний «Тапас» строит жилой комплекс «Олимпик Парк» на пересечении проспекта Победителей и улицы Ратомской. Осенью 2018 года застройщик начал возводить ресторан в прибрежной зоне заказника «Лебяжий», которая раньше рассматривалась как буферная зона между заказником и жилым комплексом. Эта история возмутила активистов, но застройщик уверял, что все законно. А уже в декабре вышел указ Лукашенко, который изменил границы ландшафтных зон и постфактум узаконил стройку ресторана.

А недавно стало известно, что визуально почти готовый объект выставляется на общественное обсуждение по вопросу его воздействия на окружающую среду (ОВОС). Комплекс планируют сдать в 2019 году, и он будет включать в себя не только здание общепита, но и смотровую площадку для наблюдения за птицами на акватории пруда Лебяжий — то есть на территории заказника.

В «Ахове птушак Бацькаўшчыны» говорят, что, согласно законодательству, ОВОС проводится для проектной документации, а не для уже реализуемых проектов.

— ОВОС проводится перед началом выполнения строительных работ. Кроме того, отчет об ОВОС является неотъемлемой частью документации, необходимой для получения положительных заключений государственных экологической и строительной экспертиз. Без этого отчета проект не сможет пройти экспертизу. А без положительного заключения государственных экологической и строительной экспертиз реализация проектных решений запрещена. <…> Учитывая это, у ООО «ТАПАС» нет и не может быть никаких разрешающих строительство документов. Согласно статье 223 Гражданского кодекса, это можно расценить как самовольное строительство, — говорят защитники птиц.

Как же тогда возможна эта стройка?

Глава «Аховы» Александр Винчевский и другие активисты пришли на общественные слушания, где задали этот же вопрос. Но замглавы Центрального района Вадим Передня ответил, что он лежит в строительной плоскости и не относится к обсуждению ОВОС.

Замначальника УКС «Тапаса» Руслан Сиротин же сообщил, что компания была привлечена к административной ответственности за это строительство. Правда, какая именно санкция была применена к застройщику, он не сообщил.

Но тогда минчанин Сергей Смирнов задал другой вопрос: а на основании каких данных вообще разрабатывался отчет о воздействии будущего ресторана на окружающую среду? На него ответила представитель разработчика ОВОС — «Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам» — Анна Сидорович.

По ее словам, «Тапас» предоставил им акт выбора участка для ресторана от 12 апреля 2019 года, акт возможного выбора земельного участка для размещения смотровой площадки для наблюдения за птицами, описание строительной деятельности на этой территории (пояснительную записку) и детальный план.

Председатель «Багны» Константин Чикалов спросил о том, как же тогда строители могли соблюдать экологические рекомендации, если отчет об ОВОС появился только на завершающей стадии работ. Представитель «Тапаса» ответил, что они работали в рамках законодательства, по ТКП и другим нормам.

Активист Виктор Барташевич сказал, что, по его данным, строительство смотровой площадки за птицами тоже уже ведется, хотя акт выбора на этот участок не утвержден. А это является незаконным. Поэтому он спросил у представителя «Тапаса», так ли это и как это вообще возможно.

Ему повторили, что этот вопрос не относится к сегодняшней теме, и пообещали дать ответ письменно. Кроме того, на обсуждении стало известно, что архитектурный проект комплекса находится еще в стадии разработки.

А что, собственно, с воздействием на природу?

Что же касается воздействия стройки и будущего комплекса на окружающую среду, то о нем отдельно подробно рассказала Анна Сидорович.

По ее словам, воздействия во время стройки временные, но и они в пределах нормы. Во время же работы объекта основными источниками выбросов будут гриль и печи. Твердые отходы в размере одного куба будут ежедневно вывозиться, а посетители будут ходить в ресторан по тропинкам. Парковка — только на соседнем участке. Основной источник шума — машины, музыка, голоса людей. Итого — воздействие в 7 баллов, что является низким воздействием.

Что касается же воздействия непосредственно на животный и растительный мир, то оно уже будет средним. Во время работ предполагается удалить 654 объекта растительного мира, но компенсационно посадить 1643. Что важно, удалять растения должны только осенью и зимой, чтобы не гибли птицы.

Несмотря на это, для животных здесь уменьшится кормовая база и площадь места обитания. Птицы будут переселяться в другие места, плюс на территории станет больше бродячих животных.

В связи с этим всем «Тапас» должен соблюсти ряд требований. Например, установить искусственные гнездовья, приклеить на стеклянные поверхности наклейки (чтобы птицы не разбивались) и принять другие меры. Если все это дело соблюсти, то общее воздействие объекта на окружающую среду будет низким, сказала Анна Сидорович.