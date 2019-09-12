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Ученые впервые нашли воду на потенциально обитаемой планете

  • 12.09.2019, 12:51
Ученые впервые нашли воду на потенциально обитаемой планете

Астрономы впервые обнаружили в атмосфере суперземли следы водяного пара.

Судя по всему, воды на экзопланете K2-18b много — около 50 %, а еще она находится в обитаемой зоне своей звезды. Температура на планете (от нуля до 40 градусов Цельсия) допускает присутствие жизни. Статья опубликована в Nature Astronomy, пишет журнал «Нож».

Ученые сделали открытие, проанализировав данные, полученные с космического телескопа «Хаббл» в 2016 и 2017 годах. Саму планету обнаружили в 2015 году. Она находится в системе красного карлика и расположена в 111 световых годах от Солнца. K2-18b может иметь каменистую поверхность, а может оказаться планетой-океаном с толстой ледяной корой. Ее масса составляет восемь масс Земли.

Помимо водяного пара, астрономы выявили в атмосфере планеты некоторое количество водорода и гелия. Ученые не исключают, что также в атмосфере могут содержаться метан, азот и аммиак. Условия на планете могут быть пригодны для жизни, но пока подтвердить эту гипотезу невозможно. В следующие десять лет это смогут выяснить космические телескопы нового поколения.


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