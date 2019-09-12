Кредитомания национального масштаба 4 12.09.2019, 13:04

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Почему белорусы живут в долг?

Взять кредит и потратить его на нужную вещь или решить возникшую проблему. Что может быть проще, если кредит можно получить практически на каждом углу? Живые деньги может сегодня получить каждый совершеннолетний белорус на любые цели, правда, под разный процент, пишет Cветлана Балашова для сайта «Свободные новости».

Но дело не в процентах, а в тех возможностях, которые открываются перед нами благодаря кредитам. Однако кредит — это инструмент, а любым инструментом нужно уметь пользоваться. Тот, кто умеет — живет хорошо…

В 2018 году белорусы набрали кредитов на рекордные 5 миллиардов долларов. Долги физических лиц в секторе потребительского кредитования по состоянию на 1 декабря 2018 года увеличились на 108,5 миллиона и составили общую сумму 4,28 миллиарда рублей. В то же время займы на приобретение недвижимого имущества увеличились на 107,6 миллиона, составив 7,11 миллиарда рублей. Цифры скучные, но в данном случае они, согласитесь, впечатляют.

Кредитно-криминальные истории

…В 2018 году на территории Гомельской области зарегистрировано более 50 заявлений о мошенничестве, связанном с покупкой товаров в кредит. В 39 случаях возбуждены уголовные дела, фигурантами которых стали 19 человек.

…В Минске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Парень и две девушки оформляли кредиты на пьющих людей и почти все деньги забирали себе. По данным следствия, две знакомые обвиняемого подыскивали лиц для оформления кредитов. В основном это были неминчане, злоупотребляющие спиртными напитками и неработающие. Люди отправлялись в банк с поддельной справкой о доходах и подавали заявку на кредит. При ее одобрении полученные деньги отдавали обвиняемому или его помощникам, получали вознаграждение и уезжали из Минска. Если же кредит не давали, то потерпевших просили взять в рассрочку мобильник в салонах сотовой связи, также обещая вознаграждение. Спустя некоторое время потерпевшие начали получать письма о задолженности по обязательствам. Они обратились в милицию. Чтобы избежать наказания, обвиняемый уехал в Украину, но по запросу белорусской стороны был задержан и экстрадирован домой. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

…В суде Мозырского района рассмотрено уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказалось пятеро — трое мужчин и две женщины, жители Калинковичей и района. Они гастролировали по всей стране. Преступная группа промышляла тем, что покупала товар в рассрочку, а платить по счетам даже и не планировала. Среди пострадавших оказались как крупные торговые предприятия, так и индивидуальные предприниматели. В ходе судебного заседания был установлен 71 эпизод противоправной деятельности подсудимых. Только преступными действиями организатора причинен ущерб физическим и юридическим лицам на сумму более 113 000 рублей. Мошенники получили 26 лет лишения свободы на всех.

«Кража личности»

Проходимцев хватало везде и во все времена. В наш век информационных технологий, как бы парадоксально это ни звучало, информация защищена меньше всего:

— Персональные данные любого человека могут с легкостью попасть в руки мошенников, специализирующихся на денежной халяве, — утверждает кандидат юридических наук адвокат Вадим Чередниченко. — Злоумышленники могут использовать качественные ксерокопии паспортов, а мест, где мы оставляем ксерокопию, великое множество: в магазинах или супермаркетах при возврате товаров, при покупке бытовой техники в кредит, при оформлении номера в гостинице… Мошенники могут использовать чужие паспортные данные для оформления кредита. После просрочки платежей банк начинает выбивать долги из ничего не подозревающего человека, на чей паспорт был оформлен лжекредит. Ситуация, мягко говоря, неприятная.

— И что делать?

— Если вам позвонили из банка, первое, что стоит сделать — успокоиться. Не стоит заранее себя накручивать. Возможно, это просто ошибка банка, и на этапе телефонных переговоров все закончится. Необходимо, чтобы в кредитной организации тщательно перепроверили информацию о вашем «кредите». Но если банк вполне серьезно требует от вас выплатить ссуду, которую вы не брали, рекомендую сразу же обратиться в службу безопасности банка с письменным заявлением о том, что на ваше имя без ведома и согласия был оформлен кредит. Можно отправить письмо по почте или лично прийти в банк. Ваша задача — разобраться в сути требований банка и получить копии документов по кредиту, чтобы иметь доказательство их фальсификации и возбудить дело по факту мошенничества. Как правило, «адекватная» кредитная организация должна провести внутрибанковскую проверку кредитного дела и снять все претензии.

— А что делать, если банк ведет себя неадекватно?

— Платить за чужие долги, конечно, не следует. На основе выданных вам в банке реквизитов можно смело писать подробный запрос в банк и идти в суд. Как правило, многие люди боятся судебных разбирательств, бумажной волокиты и прочей бюрократии, а это оказывается роковой ошибкой.

И в долгах, и в шелках, и в зависимости

Кредит на отпуск, машину, квартиру, телефон — сегодня деньги можно взять абсолютно для любой покупки. Многих эта возможность так увлекает, что, начав с кредита на какую-нибудь мелочь, они заканчивают тем, что берут новые займы, чтобы расплатиться со старыми, и так по кругу…

— Кредитная зависимость или кредитомания — это психическое расстройство, при котором человек постоянно оформляет кредиты и быстро их расходует, — уверяет кризисный психолог Анжелика Ветлугина. — Чаще всего кредитоманы берут деньги на покупку так называемых атрибутов «роскошной жизни»: гаджетов, брендовой одежды, украшений. Такие люди не могут здраво оценивать свою платежеспособность и часто накапливают огромные долги, что приводит к психическим заболеваниям и даже суициду. У таких людей есть серьезные проблемы с восприятием реальности. Сильнее всего кредитной зависимости подвержены люди 18—30 лет, особенно представительницы прекрасного пола. У кредитоманов не хватает терпения, чтобы накопить на желанную вещь, им нужно получить ее здесь и сейчас. И кредит кажется самым простым и быстрым способом получить желаемое.

Современная медицина ставит кредитную зависимость в один ряд с наркотической, алкогольной, компьютерной, игровой. С каждым годом количество людей, зависимых от кредитов, растет.

— Анжелика Витальевна, каждую зависимость что-то подпитывает: доза, азарт…

— Кредитоманию подпитывают кредитные карты с большим лимитом. Обилие рекламы, показывающей доступность материальных благ, наличие у знакомых каких-то ценностей вызывают у кредитомана желание иметь все то же самое и даже больше. Набирая кредитов, они на полученные средства создают жизнь-витрину. Однако за фасадом обычно скрывается депрессия и безденежье. Главные признаки кредитной зависимости: огромный долг, невозможность рассчитаться по полученным кредитам и неспособность управлять своими финансами. Люди, склонные занимать деньги, живут с установкой, что им должны помогать. Они не рассчитывают на свои силы. Схема «заработать-потратить» им чужда: ведь проще взять в долг, чтобы потратить. Отличительная черта этих людей — несамостоятельность. Кредиты помогают им снять тревогу по поводу собственной бедности.

— Можно ли избавиться от кредитной зависимости?

— Самостоятельно — практически невозможно. Кредитная зависимость — это болезнь, и ее необходимо лечить у профессионалов. В Европе и США кредитоманами занимаются психиатры. В России и в Беларуси эту проблему решают психиатры и психоаналитики, которые занимаются профилактикой заболевания.

Очень часто можно видеть, как человек вместе с огромными долгами катится в пропасть, а над ним в этот момент «танцует» вся семья и помогает ему выжить. Увы, справиться с зависимостью — значит пройти болезненный трудный путь, и не каждый на это способен. Если бы было по-другому, кредитные организации в нашей стране не росли бы как грибы после дождя.