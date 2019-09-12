Оксана Юшкевич: Многие, прочитав биографию, обращаются за советом 1 12.09.2019, 13:19

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Оксана Юшкевич

Активистка «Европейской Беларуси» сравнила пикеты по сбору подписей с боевым крещением.

Оксана Юшкевич впервые принимает участие в парламентской кампании. Девушка выдвинула свою кандидатуру по Чкаловскому избирательному округу №96 в Минске. Уже несколько дней в районе станции метро Институт культуры проходят ее пикеты по сбору подписей. Оксана сама принимает участие в сборе подписей и общается с жителями округа, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

- Подходят многие, спрашивают о моих идеях, о том, что мы намерена делать, о том, как будем добиваться смены власти и других целей, которые перед нами стоят. Внимание привлекают наши флаги, некоторые интересуются историей «Погони».

Первая женщина, которая поставила за меня подпись, спросила, не Козерог ли я по знаку Зодиака. Убедившись, что это так, поставила за меня подпись. Подходят студенты, даже из Академии управления, которая находится рядом, ставят подписи, поддерживают. Некоторые рассказывают, что в учебных заведениях раздали пустые бланки для сбора подписей, потребовали, чтобы туда вписали свои данные. Объясняю, что это незаконно, так делать нельзя.

Многие, прочитав биографию, обращаются за советом, например, за юридической консультацией. Люди рассказывали о своих проблемах, о том, что им все надоело, о том, что они тут все куплено и продано, о том, что нужны перемены. Доверия к власти нет вообще, абсолютно.

Подписываются за меня, скорее, больше молодежи, до 35 лет, в основном. Были и такие люди, которые не относятся к моему округу, но были бы рады отдать подпись за кого-либо из наших. Наши пикеты проходят по всему Минску, поэтому я просто даю им информацию, где можно это сделать.

Впечатления - отличные. Я бы сказала, что это как боевое крещение.