У Солигорского райисполкома появился новый председатель 6 12.09.2019, 13:29

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Андрей Жайлович

Фото: Минск-Новости

Бывший - под домашним арестом.

Глава одного из районов столицы стал председателем Солигорского райисполкома, сообщает tut.by.

12 сентября Лукашенко дал согласие на назначение председателем Солигорского райисполкома Андрея Жайловича.

Бывший глава Солигорского райисполкома, Олег Поскробко был задержан 17 июня по подозрению в лоббировании и незаконном вознаграждении в 2000 евро.Он провел в ИВС на Окрестина трое суток, после чего его отпустили под домашний арест.

Андрей Жайлович, получивший новое назначение, до настоящего времени возглавлял Московский район Минска, а до этого работал заместителем председателя администрации Партизанского района столицы. Он родился в 1975 году, закончил минский политех.