Российского миллиардера исключили из списка близких к Путину олигархов 1 12.09.2019, 13:40

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Валентин Гапонцев

Решение принял Минфин США.

Министерство финансов США исключило миллиардера с российским гражданством Валентина Гапонцева из списка бизнесменов, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает The National Law Journal, мировое соглашение между бизнесменом и американским правительством выложено в базе решений американских судов. Защита 80-летнего миллиардера настаивала, что его нельзя называть олигархом, передает Радио Свобода.

Доклад Министерства финансов США о приближенных к Путину лицах был обнародован в январе 2018 года. В документе перечислены 210 человек. В их числе – все члены тогдашнего состава правительства России, сотрудники Администрации президента, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи.

Список олигархов из доклада критиковался за то, что люди, получившие свои деньги за счет близости к власти, не отделены в нем от предпринимателей, заработавших свое состояние без использования коррупционных схем. Документ, вероятно, был скопирован вместе с опечатками из списка богатейших людей России по версии журнала Forbes.

В декабре того же года Гапонцев, работавший в западных технологических компаниях с момента развала Советского Союза, потребовал в суде удалить его из кремлевского списка. Он основал свой бизнес по производству лазуров в США в 2000 году, а в 2008 году получил американское гражданство. Большая часть его бизнеса никогда не была связана с Россией, настаивал он в судебной жалобе.

Он посчитал, что включение в "Кремлевский доклад" навредило его деловой репутации. Включение в список не означало автоматических санкций к его бизнесу, но основанная им компания подешевела на 3 миллиарда долларов, а сам он потерял 1,2 миллиарда из 3 своего состояния. Сейчас его активы оцениваются журналом Forbes в 1,9 миллиарда долларов.

В марте 2019 года миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен потребовал снятия с себя персональных санкций, удаления своего имени из Кремлевского доклада и запрета называть себя олигархом. В мае Минфин раскрыл документы, на основании которых считает предпринимателя олигархом.