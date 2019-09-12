закрыть
12 сентября 2019, четверг, 15:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Мозыре пассажир автобуса плюнул в окно, попал в велосипедиста, а тот догнал обидчика

12
  • 12.09.2019, 13:42
  • 3,355
В Мозыре пассажир автобуса плюнул в окно, попал в велосипедиста, а тот догнал обидчика

Затем водитель автобуса и пассажир избили велосипедиста.

В Мозыре на улице Пролетарская мужчина, совершая велопрогулку, на проезжей части поравнялся с автобусом ПАЗ. В это время пассажир плюнул в окно и попал велосипедисту в лицо. Был ли плевок умышленным или случайным – сейчас выясняют следователи. Обе стороны конфликта настаивают на своем, сообщает «Телеканал Мозырь».

Велосипедист догнал автобус, водитель которого остановился, чтобы высадить пассажиров. Выяснения отношений закончилось рукоприкладством. Водитель автобуса и пассажир неоднократно наносили удары велосипедисту, досталось и двухколесному транспортному средству. К слову, происходило все это на глазах у многочисленных свидетелей. После хулиганы уехали, велосипедист вызвал милицию. Спустя время подозреваемых задержали сотрудники патрульно-постовой службы. По факту хулиганства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Согласно санкциям статьи максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип