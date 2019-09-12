В Мозыре пассажир автобуса плюнул в окно, попал в велосипедиста, а тот догнал обидчика 12 12.09.2019, 13:42

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Затем водитель автобуса и пассажир избили велосипедиста.

В Мозыре на улице Пролетарская мужчина, совершая велопрогулку, на проезжей части поравнялся с автобусом ПАЗ. В это время пассажир плюнул в окно и попал велосипедисту в лицо. Был ли плевок умышленным или случайным – сейчас выясняют следователи. Обе стороны конфликта настаивают на своем, сообщает «Телеканал Мозырь».

Велосипедист догнал автобус, водитель которого остановился, чтобы высадить пассажиров. Выяснения отношений закончилось рукоприкладством. Водитель автобуса и пассажир неоднократно наносили удары велосипедисту, досталось и двухколесному транспортному средству. К слову, происходило все это на глазах у многочисленных свидетелей. После хулиганы уехали, велосипедист вызвал милицию. Спустя время подозреваемых задержали сотрудники патрульно-постовой службы. По факту хулиганства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Согласно санкциям статьи максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.