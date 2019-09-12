«Проект»: В Ливии находятся несколько частей российской армии 2 12.09.2019, 13:57

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Российскую военную группировку возглавляет заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Несколько частей российской армии находятся в Ливии, об этом пишет «Проект» со ссылкой на бумаги из так называемого бэк-офиса «повара Путина» Евгения Пригожина, сообщает mbk.news.

В документах сказано о военной и политической активности России на севере Африки.

Российскую военную группировку возглавляет заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков, 57-летний генерал-лейтенант имеет большой боевой и зарубежный опыт: он воевал в Афганистане и Чечне, командовал российской военной базой в Гюмри (Армения). Источник издания в Союзе десантников России подтвердил, что Холзаков находится на задании в Ливии, но отказался раскрывать детали миссии, сказав, что эта информация засекречена.

С российскими военными контактирует армия Халифы Хафтара, которая в ливийской гражданской войне сражается на стороне востока страны. Наиболее вероятно, что штаб российской группировки в Ливии находится в Бенгази — портовом городе на востоке Ливии, контролируемом армией Хафтара, это косвенно подтверждается и перепиской, выяснили журналисты.

Как отмечает изданеи, общая численность группировки неизвестна, но вспомогательное подразделение, занимающееся ремонтом техники, составляет 23 человека. Новое российское оружие, не требующее ремонта, также поступает Хафтару.

Люди Пригожина на этой территории в Ливии пытаются заниматься политикой. Несколько отчетов о военно-политической ситуации в стране адресованы «руководству Минобороны» России или лично министру Сергею Шойгу. Другая серия документов, на которую ссылаются журналисты, посвящена плану проведения в Сочи большой международной конференции по политическому урегулированию в Ливии.

Люди Пригожина и военные формирования России в Ливии поддерживают не только Хафтара, но и сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама, который также хочет возглавить Ливию. России интересно присутсвие в Ливии из-за того, что страна богата природными ресурсами.

Издание рассказывает историю, когда однажды посланному компанией Пригожина в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) политтехнологу позвонил на мобильный сам «повар Путина». Но взявший трубку россиянин был настолько пьян, что не смог ответить Пригожину на важные вопросы. За это он был сразу уволен.

«Эта история, которую мы пересказываем со слов двух не связанных между собой источников, показывает не только степень вовлечения во внешнюю политику самого Пригожина, но и уровень профессионализма многих российских консультантов», — пишет издание.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель МИД Мария Захарова не ответили на вопросы издания о присутствии российской армии в Ливии.