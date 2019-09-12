Сколько украинцев довольны действиями Зеленского? 12 12.09.2019, 14:15

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Владимир Зеленский

Социологи рассказали, поддерживают ли граждане Украины своего нового президента.

Украинские социологи опубликовали результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 6-10 сентября 2019 года, сообщает unian.net.

"71% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 11% – противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему", - отмечается в пресс-релизе по результатам опроса. При этом по сравнению с июлем 2019 года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза.

Ранее по результатам опроса сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский имеет самый высокий уровень поддержки среди опрошенных украинцев за первые 100 дней президентства по сравнению с предшественниками.