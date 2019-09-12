«Говорят, так и было до заключения договора» 6 12.09.2019, 14:27

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Автомобилист год не может добиться денег за трещину на лобовом стекле.

“Спокойствие включено”, - заверяют потенциальных клиентов страховые компании. Но в случае читателя abw.by Вадима программа олл-инклюзив, похоже, дала сбой: в придачу к страховому полису мужчина получил неуступчивость агентов, сорванные нервы и судебные разбирательства, которым конца краю не видно. Журналисты решили разобраться в ситуации.

В середине января 2018 года Вадим заключил с ЗАО “Белросстрах” договор добровольного страхования своего Porsche Panamera. Процедура прошла стандартно: осмотрели автомобиль, оформили страховой полис.

Стоит отметить, что при осмотрах автомобилей страховые агенты уделяют особо пристальное внимание остеклению кузова, зеркалам заднего вида и приборам наружного освещения, поскольку в случае повреждения указанных элементов страхователь вправе обратиться за страховым возмещением без справки ГАИ. Это право страхователя предусмотрено пунктом 18.1.3.1 Правил добровольного страхования наземных транспортных средств. Надо ли объяснять, что находится и записывается каждая царапинка?

Правила добровольного страхования наземных транспортных средств:

Глава 3. Определение ущерба и выплата страхового возмещения

18.1.3.1. Страхователь имеет право в течение действия договора страхования, заключенного на срок не менее года, не обращаться в компетентные органы за документами, подтверждающими факт наступления страхового случая:

- при повреждении, уничтожении деталей остекления кузова, наружных зеркал заднего вида, приборов наружного освещения транспортного средства...

Таким образом, при заключении договора с Белросстрахом у автомобиля Вадима были зафиксированы следующие повреждения: "царапины левой и правой задних дверей, царапины левых и правых задних порогов у колеса, сломаны брызговики задние слева и справа". Иных повреждений автомобиль не имел.

Владелец Porsche довольно быстро устранил все имевшиеся повреждения, о чем в страховой компании был составлен новый акт осмотра.

В конце сентября 2018 года на трассе Минск - Гродно Вадим “поймал” камень в лобовое стекло, появилась трещина.

Так случилось, что на следующий день автовладелец был записан на восстановительный ремонт на СТО “Атлант-М Сухарево” по другому страховому случаю - еще раньше он повредил бампер.

Заявление о страховом возмещении по лобовому стеклу он планировал написать позже, так как рабочие вопросы вынудили Вадима срочно уехать из страны.

Но все пошло не по плану.

Спустя неделю после отъезда автовладельца из страны автомобиль, находившийся на СТО, осмотрели представители страховой компании. Произошло это без предупреждения и без присутствия владельца.

На вопрос журналиста, как такое возможно, чтобы оценщик страховой компании Леонид Зубович был допущен к автомобилю без согласия на то его владельца, директор СООО "Атлант-М Сухарево" Николай Батрутдинов ответил, что для этого достаточно направления от страховой компании.

А теперь смотрим на даты: камень в лобовое стекло автомобилисту, по его словам, попал 23 сентября. 24 сентября Вадим сдал автомобиль на восстановительный ремонт, 25-го - улетел из страны.

5 октября мужчина вернулся и узнал об осмотре - это оказалось неприятным сюрпризом. 8 октября Вадим приехал в офис Белросстраха с документами, подтверждающими его отсутствие в Беларуси с 25.09 по 05.10, и получил очередной “сюрприз”: ему предоставили для ознакомления акт осмотра от 8 октября.

“Подобное просто невозможно, - говорит адвокат Наталья Майко. - Автомобиль 8-го числа находился на СТО и в действительности никем не осматривался”.

Это, впрочем, подтвердил и оценщик страховой компании Леонид Зубович на суде: акт, мол, составили восьмым числом, а в действительности автомобиль осматривался 2 октября.

В акте, представленном для ознакомления Вадиму после его возвращения в Беларусь, было указано, что трещина на лобовом стекле Porsche якобы была еще при заключении договора страхования. Мужчина с этим не согласился и написал претензию в адрес ЗАО “Белросстрах” с просьбой произвести оплату по страховому случаю, однако получил отказ и вынужден был обращаться в суд.

В суде оценщик Белросстраха Леонид Зубович сказал, что на трещину на стекле ему указал мастер СТО 2 октября, но в составленном спустя 6 дней после осмотра акте почему-то оказалось, что эта трещина "была" на ветровом стекле Porsche еще 18 января.

Почему данная трещина, если она имелась на ветровом стекле с момента заключения договора, не была отображена ни в акте осмотра автомобиля при получении полиса, ни в акте от 12 марта, когда владелец Porsche устранял другие повреждения, - загадка, на которую пока нет ответов.

Примечательно также то, что в ходе судебных заседаний представители ответчика не представили ни одного акта осмотра, на которых базировалась защита Белросстраха. Аргументами страховой компании стали сведения из АИС и показания работников, которые находятся в изначально зависимом положении от своего работодателя.

Автоматизированная информационная система (АИС) "Государственный страховой регистр" предназначена для общегосударственного учета информации, касающейся различных аспектов деятельности страховых организаций на территории Республики Беларусь. В систему вносятся все данные по заключенным договорам страхования.

“Я работаю пятнадцать лет, - говорит Наталья Майко, - и такого в моей практике еще не было. Суд и судебная коллегия, признавая наличие повреждения на ветровом стекле на момент заключения договора страхования, положили в основу судебных постановлений только часть доказательств, к примеру, сведения из АИС, проигнорировав другие - те же акты осмотра при заключении договора страхования. И это притом что данные в АИС вносит страховая компания - заинтересованное лицо”.

Тем не менее, несмотря на все белые нитки, торчащие из швов этого сомнительного дела, суд (и судебная коллегия впоследствии) Ленинского района г. Минска, признавая нарушения в работе специалистов страховой компании, отказал Вадиму в иске.

Сам владелец Porsche настроен решительно. И, по его словам, верит в справедливость Верховного суда, куда уже направлена надзорная жалоба.

Журналисты связались с ЗАО “Белросстрах”, однако ответов на интересующие нас вопросы не получили. “Есть суд, - ответили в юридическом управлении компании, - он должен разбираться во всем”. В каких-либо комментариях по ситуации журналистам было отказано.