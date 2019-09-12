Закон Мэрфи для белорусского правительства 3 Александр Обухович

12.09.2019, 14:32

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Вместо «лукашенковской модели» нам нужно смотреть на пример Южной Кореи.

Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.

Конечно, и в судьбе нефтегазовой подпитки, в ее размере и формах еще далеко не все ясно: переговоры идут за закрытыми дверями, в комментариях официальных лиц больше пропаганды, чем материала для анализа.

Кроме того, внимание аналитиков в СМИ приковано в основном к уровню потребления. И почти не уделяется внимания отсутствию рынков сбыта, качеству производственного потенциала и наличию рабочей силы требуемой квалификации. Политически, в свете приближающихся выборов, это понятно, но на деле качество прогнозов сильно снижает.

Выступая на «круглом столе» экспертов «Беларусь-2035», министр экономики Дмитрий Крутой как цель озвучил достижение к 2035г. объема ВВП $100-120 млрд. И сообщил, что для этого требуются инвестиции в размере $10-12 млрд и темп роста ВВП 7,5% в год. Откуда может свалиться такая благодать, не пояснялось.

На медиазавтраке «Беларусь-1000» директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик сообщил, что, согласно разным сценариям, в 2020г. прирост ВВП составит 0,5-1,5%, а в 2021г. прекратится. Это в лучшем случае, без внешних шоков. И нужно готовиться к урезанию бюджета.

Правда, Чубрик связал это с проблемой рефинансирования долгов. Мол, не удастся рефинансировать - придется бюджет резать. Но кроме долгов существует проблема цен на нефть и газ, проблема кредита на строительство АЭС, проблема срочного финансирования капитальных затрат на поддержание инфраструктуры (мосты, электросети, водопроводы, проч.), на которых 25 лет экономили. Да и на попытку вырваться из кризиса нужны ресурсы. Так что вряд ли получится с рефинансированием, на такой бюджет, как сегодня, мы не зарабатываем. Лучше его сократить заранее.

Однако главной проблемой остается состояние производственного потенциала. Как в структуре, так и по номенклатуре выпускаемой продукции, и по размерам предприятий, и по их техническому и технологическому уровню. К тому же предприятия страдают от недокапитализации, не имеют собственных сервисно-сбытовых сетей. А в России, на нашем основном рынке, они попадают под административный нажим в пользу своих российских конкурентов.

В этих условиях производство промышленной продукции имеет (и будет иметь) тенденцию к сокращению. Как и производство сельхозпродукции, где каждая страна оберегает свой рынок для своих. Чтобы сделать наши предприятия устойчивыми, самодостаточными на внешних рынках, в существующей номенклатуре у страны нет и быть не может ресурсов: этих ресурсов нужно слишком много.

Правда, наше Министерство экономики гордится тем, что ему удалось «переломить ситуацию в модернизации». Хочется вспомнить один из законов Мэрфи: «Если вам кажется, что дело идет на лад, значит, что вы что-то не заметили!» Достаточно сравнить темпы обновления капитала: западные 14% в год и наши 4%. Отставание от конкурентов только нарастает.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: в рамках «белорусской модели» ВВП в $100 млрд. не будет достигнут НИ-КОГ-ДА. Разве что в результате мировых катаклизмов белорусский рубль будет стоить $5. Вероятность чего без деноминаций очень мала.

С допустимостью почти 100% нас в рамках «белорусской модели» и при сохранении нынешней структуры власти ждет медленное, но неуклонное падение уровня жизни населения и ВВП. Россия с этим уже частично столкнулась. Будет деградация человеческого капитала - как за счет миграции, так и за счет падения уровня здравоохранения и образования (на существование которых даже в нынешнем виде просто не будет денег).

Нынешняя власть способна сделать этот процесс медленным, почти незаметным для обывателя. Но неуклонным, поскольку с каждым днем для вывода страны на траекторию развития требуется все больше средств, все больше квалифицированных кадров. Которые негде брать, поскольку на устаревшем оборудовании, старых технологиях их не получишь и не обучишь.

Дополнительным фактором, препятствующим любым попыткам вырваться из кризиса, является то, что наши управленцы снизу доверху к современной экономике не приспособлены. Американцы говорят, что бег в мешках выигрывает не тот, кто лучше бегает, а тот, кто лучше бегает в мешках. То, что человек соответствовал требованиям «белорусской модели», не означает, что он сможет эффективно работать в других условиях.

Положение в экономике страны тяжелое, но не безнадежное. Пока. Вдохновляющим примером для нас может быть Корея. Которая из аграрного захолустья за каких-то 30 лет превратилась в одного из мировых лидеров. Без притоков природной ренты и при ограниченном влиянии иностранного капитала. У нас все же стартовые условия намного лучше. Осталось использовать их с толком и работать. А как поработаешь, так и жить будешь.

Александр Обухович, «БелГазета»