Газовая карта Путина бита 12.09.2019, 14:41

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ФОТО: REUTERS

Суд ЕС положил конец планам РФ по исключению Украины из транзитной системы поставок газа на Запад.

Газета Rzeczpospolita пишет о принятом Судом ЕС решении по сухопутному продолжению газопровода «Северный поток» на территории Германии, доставляющему газ из России в страны Евросоюза, — OPAL (перевод — polskieradio.pl).

Таким образом, судьи ЕС отменили решение Еврокомиссии 2016 года, позволившее российскому «Газпрому» увеличить пропускную способность трубопровода «Северный поток» за счет доступа к газопроводу OPAL.

Rzeczpospolita отмечает, что Суд ЕС согласился с позицией Польши, которая подала жалобу на прежнее решение Европейской комиссии, которая, как признал Суд ЕС, ошибочно позволила российской компании «Газпром» увеличить поставки газа в Европейский союз.

Rzeczpospolita напоминает, что Европейская комиссия в октябре 2016 года согласилась увеличить пропускную способность OPAL с 50 до 80-100%. И на практике все эти дополнительные мощности могли быть использованы «Газпромом».

Ранее, в 2009 году, ЕС согласился сделать исключение для «Газпрома» и освободил OPAL от обязательства предоставлять доступ к газопроводу третьим сторонам, хотя это требование предусмотрено в третьем энергетическом пакете ЕС. Но исключение для «Газпрома» было предоставлено при условии, — отмечает Rzeczpospolita, что российская компания будет использовать не более половины своих мощностей. Несколько лет спустя немецкий регулирующий орган принял решение о внесении поправок в эти принципы, и ЕС — после внесения некоторых поправок — одобрил решение ФРГ.

Таким образом, OPAL стал одним из источников влияния РФ на энергетическую политику ЕС.

Сейчас, как заметил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский, решение Суда ЕС положит конец монополии «Газпрома» в ЕС.

Rzeczpospolita также пишет о том, что теперь, после перекрытия OPAL, РФ будет вынуждена поставлять газ через Украину. И это очень важный шаг ЕС: таким образом будет поставлен крест планам президента РФ Владимира Путина по исключению Украины из транзитной системы поставок газа в ЕС.