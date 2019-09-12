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Приговор системе

  • Виктор Горбачев
  • 12.09.2019, 14:53
Приговор системе
Виктор Горбачев

Пора прервать молчание и заговорить.

Прочитал статью про то, как 50-летняя Жанна Окенчиц, жительница отдаленной деревни Круглое под Слуцком, с острыми болями четыре дня не могла дозвониться до сельской больницы, а потом еще три дня ждала помощи врача. Как оказалось, про нее просто забыли.

Задумался. И решил написать.

Ребята, это ППЦ! Нет, вы можете это охарактеризовать по другому. Ваше право, а у меня не получается. Как есть – так есть.

Это приговор. Приговор не только медицинской системе в стране. Это приговор всей политической и экономической системе в этой стране. Это и есть итог правления и то, к чему привели "несменяемые лидеры" с окружением. Провальный итог.

Читал, и слезы на глазах. Мы ни кому не нужны с нашими проблемами в этой стране. При такой власти. Нет, в качестве дешевой рабочей силы нужны однозначно. Покорной и молчаливой массы. До поры и времени. Отработали, пока здоровы, все соки из человека выжали – и все! Дальше сами.

Покорно сдаем деньги в школах и садиках, на разные профсоюзные запросы, журналы и прочие субботники – и молчим. Подло молчим. Но ждем чуда и принца на белом коне. Сотрясаем на кухнях воздух и машем кулачком в темноте. Мы сами в плену и сами же других захватывает. Нам так нравится жизнь.

Отгорбатились за три копейки у корыта? Голос на "выборах" отдали покорно, не зная за кого и как? Точка. Все остальное – сами. Все остальные проблемы и заботы – сами. Мы все приговорены. Мы сами себя загнали в такой плен и рабство. Мы сами это позволяем. Мы платим налоги и молчим. Мы терпим. Да-да. Во всем этом виноваты мы лично. Каждый из нас. Мы позволяем строить десятки резиденций для "лидера" и его свиты, а про медицинское оборудование молчим и терпим. Про его отсутствие и низкое качество - на потом!

Наши деньги везде гуляют и танцуют – только не для народа. Они вкладываются в европейские игры, в дожинки, в базары и фестивали, в конкурсы красоты, в различные турниры. И да, в "майбахи", "теслы", вертолеты и самолеты. Куда не плюнь – кругом деньги из бюджета. Нашего. А мы молчим. А мы все рукоплещем.

Мы! И только мы виноваты в том, что эта женщина три дня была в плену. Каждый из нас заложник. И при этом – сам же и виноват каждый. С нас дерут три шкуры, а мы растим четвертую и готовы ее отдать вслед. Без сопротивления. Ну, а кто имеет смелость говорить и сопротивляться, мы их – ату! Сами же по команде и без сожрем, раздавим, уничтожим, сгноим. Зачем нам живые свидетели, которые имеют смелость еще говорить? Быть в плену – так всем.

Ожидание чуда и каких то изменений без участия каждого и лично – погубит этот народ и эту страну. Окончательно. Дерьмо будет до тех пор, пока каждый из нас лично не вырвется из плена. Прервет молчание и заговорит. Даст отпор и начнет требовать, а не просить и унижаться.

А пока? А пока мы все в плену гнием дальше. Ибо – позволяем. На месте этой женщины может быть сегодня каждый из нас. И не известно, доживет ли до приезда спасателей?

Виктор Горбачев, "Фейсбук"


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