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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

  • 12.09.2019, 15:00
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Они касаются 170 граждан и 44 компаний.

Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года, - отмечается в нем. - В настоящее время они распространяются на 170 физических и 44 юридических лица".

В документе подчеркивается, что "решение было принято Советом по письменной процедуре". "Правовые акты будут опубликованы в "Официальном журнале" 13 сентября 2019 года", - добавил Совет.

До сегодняшнего дня ЕС продлевал индивидуальные санкции против РФ в марте, включив в черный список из-за агрессии РФ в Керченском проливе восемь новых лиц - российских военных. С тех пор в него входил 171 человек, среди которых есть граждане России и оккупированных РФ территорий Украины и 44 юридических лица, главным образом из подконтрольных России так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении оккупированного РФ Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.


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