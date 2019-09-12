Стали известны самые популярные имена для детей в Беларуси в этом году 12.09.2019, 15:05

Данные представили загсы.

Списки самых популярных имен детей, согласно их регистрации в загсах, возглавляют Артем и София, сообщает tut.by.

— С начала 2019 года в топ-10 собственных имен, данных родителями новорожденным при регистрации рождения, входят: мужские имена — Артем, Кирилл, Максим, Михаил, Даниил; женские имена — София, Мария, Анна, Ксения, Алиса, — говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

В ведомстве отметили, что в 2018 году в стране было зарегистрировано почти 95 тыс. актов о рождении, из них более 8 тыс. регистраций рождений детей прошло в торжественной обстановке.

Наибольшее количество записей актов о рождении совершено органами загса г. Минска — более 21,7 тыс. актов, Брестской области — более — 14,9 тыс., Гомельской области — 14,2 тыс., Минской области — 13,5тыс.