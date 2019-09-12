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Белорусы проведут акцию памяти в Эйндховене

  • 12.09.2019, 15:16
Белорусы проведут акцию памяти в Эйндховене

Акция пройдет 16 сентября.

16 сентября исполняется 20 лет со дня насильственного исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Об этом Charter97.org сообщила пресс-служба гражданской инициативы «Мы помним».

В этот день в Эйндховене (Нидерланды) пройдет церемония почтения памяти насильственно исчезнувших белорусов.

Церемония традиционно пройдет у живого мемориала «Четыре дерева». Четыре дерева были посажены в память о насильственно исчезнувших Юрии Захаренко, Викторе Гончаре, Анатолии Красовском, Дмитрии Завадском в 2008 году. В то время Эйндховен еще был городом-побратимом Минска.

Откроет церемонию дочь насильственно исчезнувшего Анатолия Красовского Валерия. C речью выступят: Кристи Мидема (Международная Амнистия), Арьен ван Халем (Федерация Нидерландских Профсоюзов), Мари-Энн Схреурс (представитель городских властей Эйндховена). Поэтесса Джессика Бартелс и поэт Лео Месман прочтут свои стихотворения, которые они написали специально к этой трагической дате.

После церемонии состоится презентация фотокниги «Четыре дерева». В книге собраны фотографии, сделанных в Эйндховене 16 сентября во время церемония почтения памяти исчезнувших белорусов в 2008-2018 г.

Церемония почтения памяти начнется в 15:30 по адресу: Парадейслаан (Paradijslaan), пересечение с Фредерик ван Эденплейн (Frederik van Eedenplein). Церемония памяти является публичной и открыта к посещению.

Мероприятие организовано Международной Амнистией, Федерацией Нидерландских Профсоюзов (FNV) и гражданской инициативой «Мы помним».


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