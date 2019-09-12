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NEXTA: На учениях «Щит Союза» белорусский танк въехал в российский автомобиль

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  • 12.09.2019, 15:31
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NEXTA: На учениях «Щит Союза» белорусский танк въехал в российский автомобиль

Россияне были доставлены в военный госпиталь.

С белорусскими военными, прибывшими на совместные учения "Щит Союза - 2019", проходящие на полигоне Мулино в Нижегородской области России (официально он называется "333-й центр боевой подготовки"), случилась довольно серьезная неприятность. Вчера, 11 сентября, они попали там в крупное ДТП. Как сообщило нам несколько не связанных между собой источников среди участников учений, танк, которым управляли белорусы, врезался в автомобиль с военнослужащими армии Российской Федерации, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Россияне были доставлены в военный госпиталь, их состояние оценивалось как тяжелое. Белорусский танк и его экипаж не пострадали. В деле разбираются российские правоохранители, и правовая оценка произошедшего может оказаться весьма серьезной. Однако пресс-служба Минобороны Беларуси информацию не выдает - потому что это военные тайны.

Сами учения начнутся уже завтра, 13 сентября. С белорусской стороны в них участвуют более 4000 военнослужащих, 30 танков, 80 бронемашин, 50 РСЗО, орудий и минометов.


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