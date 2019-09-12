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Лукашенко трясется от страха

  • 12.09.2019, 16:34
Лукашенко трясется от страха

Он считает, что в стране началась «предвыборная вакханалия».

Лукашенко заявил, что она является репетицией к предстоящим президентским "выборам", передает его (пресс-служба).

"В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды", - заявил Лукашенко.


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