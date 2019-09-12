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Ученые раскрыли тайну происхождения комет в солнечной системе

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  • 12.09.2019, 16:45
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Ученые раскрыли тайну происхождения комет в солнечной системе

Все кометы имеют одинаковый состав и происхождение.

Ученые провели исследование и сумели раскрыть тайну происхождения комет в Солнечной системе. По их мнению, все они произошли в одном месте в один период, пишет lenta.ua.

Астрономы до сих пор не знают, как зародились кометы. Для этого специалисты изучили 14 подобных объектов, имеющихся в Солнечной системе. В ходе их анализа сотрудники Лейденского университета применили модели для протопланетных дисков. Это позволило сделать химический анализ космических тел.

Ранее научные работники знали, в основе изучаемых предметов имеется лед, пыль и различные твердые частицы, но молекулярная картина указала, все рассматриваемые в ходе опыта объекты имеют одинаковый состав и происхождение. Вероятно, они появились еще во времена формирования Солнца, когда звезда была на ранней стадии своего существования.

Данные эксперимента указывают, в тот период близ светила имелась зона, в которой монооксид становился льдом, поскольку отрицательная температура в ней достигала 250°.

Доказав единое происхождение всех комет, ученые под руководством Кристиана Эйструпа хотят понять, из-за каких событий все небесные тела хаотично распространились по солнечной системе. Некоторые из них имеют очень сложную орбиту. Астрономы уверены, на их траекторию полета повлияло притяжение Юпитера.


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