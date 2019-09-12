закрыть
12 сентября 2019, четверг, 18:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Нетаньяху: Нужна широкомасштабная военная операция в секторе Газа

  • 12.09.2019, 16:59
Нетаньяху: Нужна широкомасштабная военная операция в секторе Газа
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Премьер Израиля настаивает на необходимости свержения режима Хамас в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность проведения полномасштабной военной операции в секторе Газа с целью свержения режима группировки Хамас в регионе. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на Ynetnews.

"Похоже, у нас нет другого варианта, кроме как начать широкомасштабную операцию в секторе Газа, - отметил Нетаньяху. - Это будет военная операция, но я начну ее только тогда, когда мы будем готовы, и ни минутой ранее. Я не основываю свою политику на твитах".

Отмечается, что подобное заявление премьер-министр делал во время избирательной кампании 2009 года, после войны в Газе 2008 года.

"Нам нужны действия для устранения угрозы. Есть только один способ сделать это - свергнуть режим группировки Хамас в Газе", - сказал он в своей речи в городе Ашкелон 10 лет назад.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип