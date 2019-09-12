Почувствуй разницу: размер прожиточного минимума в Беларуси и Европе 5 12.09.2019, 17:05

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Фото: bymedia

Европейцы удивились бы, на какую сумму выживают белорусы.

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси составляет 257 рублей или 112 евро в эквиваленте. За эту сумму трудоспособный белорус по теории чиновников может прожить целый месяц, обеспечивая себя не только продуктами, но и товарами первой необходимости: обувью, лекарствами, билетами на транспорт.

На этом фоне любопытной выглядит статистика, опубликованная Myfin.by, о разнице прожиточного минимума в Беларуси и некоторых странах Евросоюза.

Согласно этим данным, в относительно небогатой по европейским меркам Болгарии прожиточный минимум составляет 308 евро, что почти в три раза превышает минимум для среднестатистического белоруса.

Что говорить о богатых странах Западной Европы, вроде Германии и Франции, где прожиточный минимум и вовсе находится на космической для нас отметке – более 1200 евро на человека.

Такая впечатляющая разница не может объясняться разницей цен в Беларуси и странах Евросоюза: цены там выше, но не в разы. А некоторые товары в европейских странах стоят даже дешевле. Скорее загвоздка – в расчетах белорусских чиновников, которые основаны на данных, далеких от реальности.