Россия обратилась в Интерпол из-за пропажи сотрудника Кремля Смоленкова 3 12.09.2019, 17:18

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Фото: AP

Российский МИД разыскивает сотрудника администрации Путина.

МИД России обращался в Интерпол из-за сообщений СМИ о том, что пропавший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков находится в США. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 9 сентября СМИ сообщили об эвакуации американского шпиона из России в 2017 году из-за опасений, что его мог разоблачить президент США Дональд Трамп.

Сообщалось, что шпион много лет работал на американскую разведку и представлял большую ценность для ЦРУ — он мог даже фотографировать документы на столе президента России Владимира Путина. CМИ назвали имя предполагаемого разведчика. Им мог быть cотрудник администрации Путина Олег Смоленков.