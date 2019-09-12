Что возводят китайские компании в Беларуси? 2 12.09.2019, 17:29

Фото: «Радыё Свабода»

Вредные заводы в Бресте и Светлогорске отнесены к проблемным.

Проблемы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате создал сам подрядчик – «Китайская корпорация инжиниринга «САМС» (СAMCE). В 2010 году она получила контракт на строительство на базе белорусского предприятия нового завода беленой сульфатной целлюлозы за 770 млн долларов, пишет «Завтра твоей страны».

Но в августе этого года несмотря внушительное портофолио СAMCE и на то, что общая строительная готовность объекта составляла 95%, акционеры Светлогорского ЦКК расторгли контракт с китайской строительной компанией. Их не устроили периодически возникающие проблемы (некачественная кабельная продукция, зловоние) и было принято решение достраивать предприятие собственными силами.

Проблемы на аккумуляторном заводе «АйПауэр», строительство которого приостановлено, возникли из-за инвестора, который, по словам брестского губернатора Анатоля Лиса, «пошел по пути завуалирования некоторых моментов, которые вызвали возмущение среди населения». Генподрядчиком этого объекта является китайская компания Anhui Construction Engineering Group Co.

Отметим, что оба подрядчика входят в число 250 крупнейших мировых строительных организаций, список которых в очередной раз в этом году представило специализированное издание ENR. Компании располагаются в нем в зависимости от объема доходов, полученных за пределами своей страны, включая поступления от дочерних компаний.

СAMCE является дочерней структурой одного из крупнейших мировых строительных концернов China National Machinery Industry Corp. (Sinomach). В рейтинге ENR пекинский Sinomach по итогам прошлого года занял 19-ю строчку. Anhui Construction Engineering Group Co., представляющая город Анхой провинции Хэфей, в свою очередь стала 180-й.

Китайские строители превалируют в рейтинге 2019 Top 250 International Contractors: их почти треть – 75 компаний.

Также на 14-м и 18-м местах располагаются по итогам прошлогодних результатов пекинские компании China Railway Construction Corp. и China Railway Group.

Эти гиганты работают в нескольких сегментах мирового строительного рынка, а в Беларуси через свои дочерние структуры (в первом случае – через China Civil Enginееring Construction Corporation и China Railway 25th Bureau Group, во втором – через China Railway No 9 Group Co.) строят социальное жилье в белорусской провинции. Это дома в Витебске, Лепеле, Новополоцке, Полоцке, Слониме, Лиде, Барановичах, Пинске и Жабинке.

На 54-м месте расположилась пекинская компания CITIC Construction. У нее одно из самых больших портфолио в Беларуси. Компания участвовала в модернизации цементной промышленности Беларуси, Оршанского льнокомбината, строительстве завода BelGee, а также возводит многофункциональный комплекс «Шантэр Хилл».

Еще один участник строительства в Беларуси социального жилья за китайские деньги – это Сhina Gansu Int`l for Econ.&Tech. Corp. В рейтинге по итогам своих прошлогодних контрактов она заняла 213-е место.

240- е место по итогам 2018 года досталось Beijing Uni.-Construction Group Co. В 2014 году она сдала в эксплуатацию отель Beijing Hotel Minsk, а также строит жилье в белорусской столице (квартал «Променад).