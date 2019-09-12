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Какой будет погода на выходных

  • 12.09.2019, 17:34
Какой будет погода на выходных

Прогноз погоды по Беларуси на 13 - 15 сентября.

13 сентября погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь во второй половине дня по северо-западу страны скажется влияние фронтального раздела, сообщает Гидромет.

Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по северо-западу страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер: ночью юго-западный слабый до умеренного, днем западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, местами +5..+7°С; максимальная в середине дня от +17°С по северо-западу до +25°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

14 сентября на территорию республики начнет поступать холодная неустойчивая воздушная масса со Скандинавского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем преимущественно по северо-восточной половине кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, по юго-востоку до +14°С, максимальная днем +13..+20°С.

15 сентября погоду будет определять холодная воздушная масса североатлантического происхождения, днем по северо-восточной половине страны скажется влияние фронтальной системы. Ночью ожидается облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром и днем облачно, преимущественно по северо-восточной половине страны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем от +10°С по северу до +22°С юго-западу страны.

Внимание! В ближайшие дни по юго-востоку республики сохранится высокая пожароопасность, в отдельных районах Гомельской и Брестской областей ожидается чрезвычайная пожароопасность. Будьте осторожны с огнем!


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