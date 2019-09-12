Командир освобожденных украинских моряков рассказал, почему они не стреляли в ответ 2 12.09.2019, 17:47

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Денис Гриценко

Фото: УНИАН

Денис Гриценко заявил, что ситуация была нештатной.

Освобожденный из российского плена командир украинских моряков Денис Гриценко говорит, что самостоятельно принимал решение не стрелять в ответ во время столкновения с российскими кораблями в Керченском проливе в 2018 году.

Об этом он заявил во время пресс-конференции освобожденных из русского плена украинских моряков, сообщает "Украинская правда".

"О том, почему мы не открывали огонь. Понимаете, мы шли туда не с целью применения оружия. Это был мирный переход и нормы международного морского и плавания, договор между Украиной и Россией по использованию Керченского пролива (были соблюдены - ред.).

Эта ситуация была непредсказуема ни одной, ни другой стороной, то есть никем. Это очень нештатная ситуация. Приходилось принимать решения на месте, здесь и сейчас. И я принял такое решение", - заявил Денис Гриценко.