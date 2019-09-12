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Пешеходам запретят пользоваться гаджетами при пересечении дороги

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  • 12.09.2019, 17:55
Пешеходам запретят пользоваться гаджетами при пересечении дороги
Иллюстрационное фото

Cоответствующий документ согласовывается с госорганами.

В новой редакции правил дорожного движения пешеходам запретят отвлекаться на гаджеты, пересекая дорогу. Об этом БелТА рассказал старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Шевченко.

Общественное обсуждение проекта изменений в указ о мерах по повышению безопасности дорожного движения прошло в мае. Сейчас документ согласовывается с госорганами.

Необходимость в изменении законодательства появилась в том числе из-за развития технологий: на дорогах стало больше транспорта, который отнести к определенной категории в рамках действующего законодательства затруднительно. «Вводится новый термин «средства персональной мобильности». Это устройства, которые имеют двигатель. При этом их максимально допустимая скорость будет составлять 25 км/ч. Лица, использующие такие средства для перемещения, будут приравниваться к пешеходам», - рассказал Александр Шевченко.

Если устройство персональной мобильности, то есть электросамокат, гироскутер или моноколесо, разгоняется более 25 км/ч, не имея заводских или программных ограничений скорости, с ним будет запрещено участвовать в дорожном движении. Кататься с такой скоростью разрешат только на ограниченных площадках. «Перемещаться на таких устройствах нужно будет по велосипедным дорожкам. При их отсутствии - по тротуарам, обочинам, не создавая препятствий для движения другим пешеходам», - пояснил представитель ГАИ.


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