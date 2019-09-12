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Цена на нефть упала ниже $60

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  • 12.09.2019, 18:04
Цена на нефть упала ниже $60

Цены на нефть снизились на 3% после заседания участников ОПЕК+.

Мировые цены на нефть снижались более чем на 3% после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.01 по Минску цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent снижалась на 2,37%, до $59,37 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть сорта WTI потеряла 2,55%, снизившись до $54,33 за баррель. Минутами ранее цена на сырье обеих марок снижалась более чем на 3%.

В четверг, 12 сентября в Абу-Даби состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что любые обсуждения углубления сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ возможны только в декабре.


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