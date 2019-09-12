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Российский телеканал опубликовал фото «шпиона ЦРУ» в Кремле

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  • 12.09.2019, 18:15
Российский телеканал опубликовал фото «шпиона ЦРУ» в Кремле
Иллюстративное фото

«Шпион» был эвакуирован из РФ в 2017 году.

Российский канал RTVI опубликовал фотографию бывшего сотрудника администрации президент РФ Олега Смоленкова, который, по информации американских СМИ, был завербован ЦРУ и передавал управлению информацию о Владимире Путине.

Канал поговорил с Евгением Агафоновым - бывшим мужем жены Смоленкова Антонины, с которой они вместе в 2017 году выехали из РФ.

Агафонов считает, что при этом его жена похитила их общего сына.

По словам мужчины, ребенка вывезли обманом в Черногорию, а затем в США.

Олег Смоленков (фото - rtvi.com)

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