Российский телеканал опубликовал фото «шпиона ЦРУ» в Кремле 3 12.09.2019, 18:15

Иллюстративное фото

«Шпион» был эвакуирован из РФ в 2017 году.

Российский канал RTVI опубликовал фотографию бывшего сотрудника администрации президент РФ Олега Смоленкова, который, по информации американских СМИ, был завербован ЦРУ и передавал управлению информацию о Владимире Путине.

Канал поговорил с Евгением Агафоновым - бывшим мужем жены Смоленкова Антонины, с которой они вместе в 2017 году выехали из РФ.

Агафонов считает, что при этом его жена похитила их общего сына.

По словам мужчины, ребенка вывезли обманом в Черногорию, а затем в США.