закрыть
12 сентября 2019, четверг, 19:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ренан Брессан: Готов лететь в сборную Беларуси через полмира

2
  • 12.09.2019, 18:33
Ренан Брессан: Готов лететь в сборную Беларуси через полмира
Ренан Брессан

Бразилец с белорусским паспортом ждет вызова в национальную команду.

Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан заявил, что готов прилетать в национальную команду даже из Бразилии, передает «Трибуна».

– Продолжаете следить за сборной?

– Конечно! Смотрел матчи против Эстонии и Уэльса. Всегда слежу за командой. Захожу на сайты, читаю новости.

– Не могу не спросить про впечатления от двух первых матчах при новом тренере.

– Неплохо. Заслуженно победили Эстонию. Потом тяжелый матч с Уэльсом. Конечно, одолеть валлийцев не удалось, но ведь неплохо играли. Поэтому пока все хорошо.

– Если поступит вызов в сборную, когда будете выступать за «Куябу», готовы пролететь полмира, чтобы сыграть за нее?

– Да! Почему нет? Бразильские футболисты, которые играют в Европе, ведь летают. Поэтому не думаю, что возникнет проблема. Главное, играть и делать это хорошо. Если тренер на меня рассчитывает, то пожалуйста – вопросов нет, – сказал Брессан.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип