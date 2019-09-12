закрыть
12 сентября 2019, четверг, 19:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: Житель Вороново поймал карпа-гиганта

5
  • 12.09.2019, 18:41
  • 2,548
Фотофакт: Житель Вороново поймал карпа-гиганта

Денис Мушинский есть рыбу не стал и переселил ее в Минскую область.

Житель Вороново Денис Мушинский поймал недалеко от райцентра огромного карпа весом 32 килограмма. Есть рыбу не стали, а… переселили ее в Минскую область, сообщает «Воранаўская газета».

— За 12 лет моего увлечения хорошие уловы, конечно, были, но такой трофей впервые, — рассказывает Денис Мушинский. — По размеру было понятно, что рыба возрастная. На протяжении всей своей жизни особи этого вида растут. Следовательно, чем больше размер, тем рыба старше. В основном этот вид живет около 30 лет. Есть и такие, которые достигают просто гигантских размеров, а их возраст превышает 50 лет.

Фото из личного архива
Фото из личного архива

Рыбу мужчина решил перевезти в более спокойное место, где ей будет комфортно. Новое место проживания карпа-гиганта — частный водоем около реки Черница. Здесь проводят тренировки и международные соревнования по карпфишингу. Ловля на этом водоеме разрешена только спортивными снастями и по принципу «Поймал — отпусти!». Рыболовы обязательно должны иметь при себе мат и карповый подсак, а также пользоваться только безопасными карповыми монтажами для того, чтобы в случае обрыва рыба могла самостоятельно освободиться от снасти.

Во время переезда карп не пострадал. Рыболов создал ему все необходимые условия: к большой емкости с водой был подключен баллон с кислородом.

По приезде новосела осмотрели специалисты, которые и установили возраст вороновского гиганта — ему около 40 лет.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип