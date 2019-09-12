Почему нефть одномоментно подешевела на 3% 12.09.2019, 19:02

Цены на нефть упали до $59 за баррель сорта Brent.

Внутридневное снижение достигло 3%. Баррель пошел вниз вскоре после публикации отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты этой ассоциации дали негативный прогноз по рынку нефти на 2019–2020 год, передает РБК.

По мнению МЭА, рост добычи по всему миру в сочетании с ослаблением спроса на нефть приведет к серьезному избытку на рынке. И пусть в США застопорился рост добычи, а инвестиции в новые месторождения почти прекратились — это не спасет международный рынок от насыщения. Даже без роста показателей Соединенные Штаты остаются крупнейшим нефтедобытчиком на планете. А помимо США нефть качают Саудовская Аравия, Нигерия, Венесуэла, Россия и многие другие страны.

Аналитики категоричны: в ближайший год странам ОПЕК будет намного сложнее управлять ценами на нефть, чем прежде. Экспортерам выгодна высокая цена барреля. В сложившихся условиях эта цель представляется слишком сложной.

В банке UBS разделяют мнение об избыточном количестве нефти в мире и прогнозируют удешевление барреля до $55.