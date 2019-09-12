Ольга Николайчик: После смены сатанинской власти белорусы восстановят кресты в Куропатах 3 12.09.2019, 19:15

Ольга Николайчик

Активистка рассказала, как проходят пикеты по сбору подписей под бело-красно-белыми флагами.

Режиссер, общественная активистка, защитник Куропат Ольга Николайчик собирает в Минске подписи за свое выдвижение в качестве кандидата в «депутаты» на ближайших «парламентских выборах». По ее словам, люди положительно реагируют на нее пикеты под бело-красно-белым флагом, передает «Радыё Рацыя».

Ольга Николайчик отмечает, что игнорировать избирательную кампанию нельзя:

- Мотив один - сейчас старт фальшивых выборов, которых не существует на самом деле. Вокруг тихо, такое ощущение будто вся оппозиция просто вымерла. Кто-то кричит о бойкоте, который абсолютно не решит никакой проблемы. Бойкота не будет потому, что они за три дня нагонят студентов, военнослужащих, милиционеров 200 тысяч, нагонят чиновье, карманный госбизнес, контрактников. Они всех нагонят и за три дня сделают себе явку.

Ольга Николайчик, как активная защитник урочища Куропаты, отмечает, что после смены власти, белорусы наведут там должный порядок:

- Он не закроет кабак, он не снимет эту ограду, которую он поставил, он не вернет кресты, которые они разрушили. Пока это сатанинская просталинская власть над нами висит, как дамоклов меч, с Куропатами к сожалению никакого улучшения не будет. Первое, что мы сделаем, когда сменим власть, первое, что белорусы сделают - это восстановят куропатские кресты и закроют кабак «Бульбаш-холл» - лубянскую столовую.